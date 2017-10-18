الوصل يحلم بالتمسك بقمة الدوري الإماراتي والفوز على الجزيرة

فاجأ الوصل كثيرين بالبداية القوية للموسم في دوري المحترفين الإماراتي ،وتقاسم صدارة المسابقة مع العين ،لكنه سيحلم بالبقاء في مركزه بعد مواجهة الجزيرة، حامل اللقب، بعد غد الجمعة.

وواجه الوصل موقفًا صعبًا في الجولة الماضية ،عندما أدرك الوحدة المتصدر السابق التعادل 1-1 قبل حوالي عشر دقائق من النهاية، لكن الفريق سجل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة ؛ليحقق انتصاره الثالث على التوالي ويواصل المنافسة على القمة.

ولدى الوصل 10 نقاط من أربع مباريات ،وهو نفس رصيد نقاط العين ،ويتقدم الفريقان بنقطة واحدة على شباب الأهلي دبي والوحدة، بينما يعاني الجزيرة باحتلال المركز التاسع برصيد أربع نقاط فقط.

وبدأ الجزيرة الموسم بالفوز على عجمان ثم خسر مرتين متتاليتين أمام دبا الفجيرة والنصر ،قبل أن يفرط في تقدمه بهدفين ويتعادل 2-2 مع الظفرة في الجولة الماضية.

???? | الجمهور رقم 1 في كل مكان وزمان ????????#الوصل_الوحدة pic.twitter.com/NOGaYeAwi7 — Al Wasl SC (@AlWaslSC) October 14, 2017

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن سلطان المنذري، حارس الوصل، قوله: “بالنسبة لي أحب خوض المباريات الصعبة ،والتي تحظى بتركيز أكبر من اللاعبين ،والسعي لتقديم أفضل أداء في هذه المباريات ،التي تتميز بحضور جماهيري كبير”.

وأضاف: “نحن مستعدون لمواجهة الجزيرة ،الذي يعد من الفرق الكبيرة ،وهو حامل لقب الدوري، لكن في الوقت نفسه سنواجه الجزيرة مثلما نلعب أمام أي فريق آخر ،وسيكون هدفنا العودة بالنقاط الثلاث من أبوظبي ؛للتمسك بصدارة الترتيب”.

ورفض المنذري الحديث عن إمكانية الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، وقال إن الصورة ستتضح بشكل أكبر مع نهاية النصف الأول من المسابقة، وحينها سيتحدد موقع الوصل من المنافسة.

ولا يمر الجزيرة بأفضل أيامه في الوقت الحالي، لكن ذكرت تقارير أن لاعبه الفرنسي لاسانا ديارا تعافى من الإصابة ،وبات جاهزًا وهو نفس حال المهاجم أحمد العطاس.

وقال أحمد سعيد، المشرف الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، لصحيفة “البيان”: “الفريق يواصل تدريباته المعتادة ،والتي تضمنت جلسات نفسية للاعبين من الجهاز الإداري ،ونطمح في كسب نقاط المباراة”.

أما الوحدة الذي توقفت سلسلة انتصاراته أمام الوصل ،فيتطلع للعودة سريعًا إلى الطريق الصحيح ،وسط تفكير في استعادة الصدارة، ولو بشكل مؤقت، عندما يستضيف حتا، غدًا الخميس.

وقال الروماني لورينتو ريجيكامب، مدرب الوحدة: “لا أعتقد أن هناك صعوبة في استعادة الصدارة ،لكن ربما تواجه الصعوبة الفرق التي قفزت للقمة”.

وأضاف: “مباراة حتا مهمة ،وسندخلها بعد أن قدمنا عرضًا قويًا أمام الوصل، رغم التعرض للهزيمة لسوء الحظ. هدفنا الفوز في كل مباراة ،ونأمل في التتويج باللقب”.

أما العين المتصدر ،فسيلعب في ضيافة نادي الإمارات، يوم السبت، كما يحل شباب الأهلي دبي ضيفًا على الشارقة في اليوم ذاته.