صورة “زاراتي” محترف النصر الإماراتي يدخن الشيشة تثير غضب الجماهير.. والنادي يرد

تداول جمهور النصر الإماراتي صورة للاعب المنضم حديثًا للفريق، الإيطالي ماورو ماتياس زاراتي، وهو يدخن الشيشة، ما أغضب الجماهير بشدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، فاللاعب هو من نشر صورته وهو يدخن الشيشة، على حسابه الشخصي في “إنستغرام”، قبل أن يحذفها سريعًا، ما أثار حفيظة الكثير من الجماهير، خصوصًا أن اللاعب انضم إلى العميد منذ أقل من أسبوعين، بديلًا عن البرازيلي فاندرلي، الذي تعرض للإصابة وابتعد عن الفريق.

وعلق المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، حمد الفلاسي، على الواقعة بأنه لا يعلم مدى صحة الصورة المتداولة، مشيرًا إلى أن اللاعب انتظم في تدريبات مكثفة وبرنامج غذائي وبدني وفني، منذ أن انضم إلى العميد، من أجل التأقلم مع الأجواء في الإمارات ولاعبي الفريق، ولم يظهر أي نوع من عدم الالتزام.

وأضاف الفلاسي: “لم نتأكد من الصورة المنتشرة، ولا نعلم ما إذا كانت حديثة أم قبل أن ينضم إلى نادي النصر، وسيتم التحدث مع اللاعب لمعرفة أبعاد هذا الموضوع، قبل الحديث عن أي عقوبة لاحقًا، إذ يسعى النصر إلى توجيه لاعبيه بصفة مستمرة، من أجل الالتزام والجدية في التدريبات والمباريات”.

وتابع: “قد تكون الصورة قديمة، وقد تكون مجرد صورة، واجتاز اللاعب الفحص الطبي للنادي بنجاح كبير، وأبدى جدية في العمل والتعاقد مع النادي، رغبة منه في استعادة مستواه ومكانته في الكرة الأوروبية، ونتمنى أن يوفّق مع العميد، دون النظر إلى أي عقبة أو مشكلة مفتعلة، قد تقف في طريق اللاعب”.

وشارك زاراتي، منذ قدومه إلى النصر، في مباراتين: واحدة في الدوري أمام دبا الفجيرة وفاز بها النصر 3-1، وتم استبدال زاراتي في الدقيقة الـ62، واشترك بدلًا منه سالم صالح، فيما لعب في كأس الخليج العربي أمام حتا، في المباراة التي انتهت دون أهداف، وتم إشراكه في الشوط الثاني بدلًا من سالم صالح.

وانضم اللاعب الإيطالي ماورو زاراتي إلى النصر قادمًا من واتفورد الإنجليزي، بعد موسم شاق على اللاعب، بسبب الإصابة التي كانت قد لحقت به قبل عودته مرة أخرى إلى مستواه، وخوضه مباريات مع فريق شباب واتفورد الإنجليزي، ثم إعارته إلى نادي النصر.

ويعتبر نادي النصر عاشر فريق ينضم إليه اللاعب في مسيرته الاحترافية، بعد أن لعب منذ عام 2004 لأندية “فيليز سارسفيلد والسد وبيرمنغهام سيتي ولاتسيو وإنترناسيونالي ووست هام يونايتد وكوينز بارك رينجرز وفيلز سارسفيلد وفيورنتينا، ثم واتفورد الإنجليزي”.

وتعاقد واتفورد الإنجليزي مع اللاعب الإيطالي ماورو زاراتي، في يناير الماضي، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، لكن صاحب الـ30 عامًا لم يشارك إلا في ثلاث مباريات، بسبب الإصابة التي لحقت به في الركبة، خلال مشاركته أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، ووضع واتفورد بندًا في عقد الإعارة يقضي بإمكانية عودة زاراتي إلى صفوف الفريق في يناير المقبل، ما يعني إمكانية استعادة اللاعب البرازيلي فاندرلي، خلال الانتقالات الشتوية.