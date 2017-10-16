رسميًا.. الإيطالي ألبيرتو زاكيروني مدربًا للمنتخب الإماراتي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسميًا، تعيين المدرب ألبيرتو زاكيروني الإيطالي مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا للأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وكتب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على موقعه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسميًا.. ألبيرتو زاكيروني مدربًا للمنتخب الوطني، لكن الاتحاد الإماراتي لم يكشف أي تفاصيل أخرى كمدة العقد والأمور المادية.

وأضاف الاتحاد الإماراتي أنه سيقدم زاكيروني (64 عامًا) لوسائل الإعلام غدًا الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بمبنى الااتحاد في دبي.

ويأمل الاتحاد الإماراتي نجاح زاكيروني بقيادة المنتخب الأول للتتويج بلقب كأس آسيا 2019 والتي تقام في الإمارات.

ودرّب المدرب الإيطالي من قبل فرق يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان ولاتسيو، كما قاد المنتخب الياباني للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الآسيوية 2011، كما قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 1998/1999.

وسمح الاتحاد الإماراتي قبل أسابيع لمدربه باوزا بالرحيل لتدريب المنتخب السعودي وقيادته في كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.