الإمارات.. تكريم عدد من المعلمين قبل الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي

كرمت لجنة دوري المحترفين بالإمارات، عددا من المعلمين، على هامش مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمعلم.

وخصصت لجنة دوري المحترفين الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، للاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

وتقوم اللجنة خلال المباريات بتكريم المعلمين من الرواد والمتميزين بالتعاون مع المناطق التعليمية بمختلف إمارات الدولة.

ويأتي تكريم المعلمين ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها لجنة دوري المحترفين في عام الخير، تماشياً مع إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2017، عاماً للخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، واعترافاً بالفضل الكبير لحملة مشاعل العلم والمعرفة في خدمة الأجيال المختلفة.