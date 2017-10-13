مباراة الوصل والوحدة.. 5 أسلحة تحسم صراع أروابارينا وريجيكامب

يتابع عشاق الكرة الإماراتية المواجهة القوية التي تجمع بين فريقيْ الوصل وضيفه الوحدة مساء الجمعة في أقوى مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة دوري الخليج العربي.

ويتصدر الوحدة ترتيب الدوري هذا الموسم بعد مرور 3 جولات بعلامة كاملة وتحقيق 3 انتصارات مع مديره الفني الروماني لورينت ريجيكامب، بينما يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الأسلحة التي تحسم صراع المدربين في موقعة الوصل والوحدة فإلى السطور القادمة:

سباستيان تيغالي

يبقى الهداف الأرجنتيني القدير سباستيان تيغالي أخطر أوراق ونجوم فريق الوحدة وأكثر من نصف القوة الضاربة في تشكيلة العنابي.

واستطاع تيغالي أن يسجل 3 أهداف في المباريات الثلاث الماضية من عمر الدوري ليؤكد أن الموسم الحالي سيكون مختلفاً له مع الوحدة خاصة أن اللاعب الأرجنتيني يملك القدرات التهديفية العالية ولديه طموحات فردية للمنافسة على لقب هداف الدوري الذي حصده موسم 2015/2016 ونافس عليه في الموسم الماضي.

وأكد طارق مصطفى مدرب الفجيرة الإماراتي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن تيغالي مهاجم قدير ولديه خبرات في الكرة الإماراتية نتيجة مشواره الطويل.

وأضاف ” تيغالي يعرف كيف يحرز من أنصاف الفرص وهو أمر يجعله لاعبا مهما في تشكيلة الوحدة، وربما أخطر اللاعبين في صفوف الفريق الإماراتي لأنه القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف وخبراته تجعله ورقة حاسمة في لقاء الوصل”.

فابيو دي ليما

يراهن الوصل على قدرات مهاجمه البرازيلي فابيو دي ليما صاحب الأصول الأوزبكية والذي سجل 4 أهداف مع بداية الدوري.

ويعد ليما صاحب الـ23 عامًا من أخطر أوراق المدرب الأرجنتيني أروابارينا الذي يراهن عليه في تشكيلة الوصل خاصة أنه لاعب هداف كما وصفه ريجيكامب مدرب الوحدة.

وأكد الكاتب الصحفي جاسب عبدالمجيد في مقال له أن ليما العقل المفكر في تشكيلة الوصل ومن حق الجماهير أن تقلق من مسألة رحيله موضحًا أن بقاءه خير دافع للوصل لتقديم موسم رائع ومميز.

إسماعيل مطر

لا شك أن خبرة المهاجم القدير إسماعيل مطر ستلعب دورًا كبيرًا في اللقاء سواء لعب أساسيًا أو بديلًا.

ويعد مطر من أبرز الأوراق في يد المدرب ريجيكامب واعتمد عليه بشكل لافت في الفترة الماضية بتوظيف خلف رأسي الحربة مراد باتنة وتيغالي مما يجعل مطر أكثر قدرة على منح الهدايا لزملائه والاستفادة من اختراقاته في منطقة الجزاء.

كايو

يبدو اللاعب البرازيلي كايو كانيدو من أبرز الأوراق في تشكيلة الوصل خاصة أنه من النجوم المميزين في تشكيلة المدرب أروابارينا.

وسجل كايو 3 أهداف في بداية مسيرته مع الوصل وظهر بصورة رائعة مع الفريق تجعله أحد الأسلحة المهمة مع المدرب الأرجنتيني.

دسودزاك

يعتمد المدرب ريجيكامب على النجم المجري دسودزاك كعقل مفكر ومدبر للهجمات خاصة في المركز رقم 8 في الملعب بجانب لاعب الارتكاز.

ويجيد اللاعب المجري التسديدات البعيدة بجانب توزيع الكرة بشكل ممتاز مما يمنح فريقه السيطرة بشكل كبير للمباراة والتحكم في الإيقا.