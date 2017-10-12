بن غليطة: الكشف عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الإمارات خلال التجمع الدولي القادم (فيديو)

قال مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنه سيُعلن عن اسم المدرب الجديد لمنتخب الإمارات قبل التجمع الدولي القادم.

وقال بن غليطة في تصريحات تليفزيونية إن هناك لجنة مكلفة للتفاوض مع مدرب جديد، وأوشكت على النجاح في مهمتها.

وأضاف: “سيتم الإعلان عن اسم المدرب خلال الـ(FIFA DAYS) المقبل”.

ابن غليطة: سيتم الاعلان عن اسم المدرب قبل (الفيفا ديز) القادم pic.twitter.com/2EwEeGCNsy — UAE News Sport (@action_news) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر أن الاتحاد الإماراتي قد وافق على رحيل الأرجنتيني إدغاردو باوزا عن منتخب الإمارات، لتدريب المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان حسن الجسمي، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد على أسماء 3 مدربين تم ترشيحهم من قبل اللجنة الفنية المكلفة باختيار مدرب الأبيض، من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال الجسمي، في تصريحات صحفية، إنه تم رفع أسماء 3 مدربين من أوروبا وأمريكا اللاتينية من أجل التفاوض معهم، رافضا الكشف عن أسمائهم أو تحديد جنسياتهم لضمان سرية المفاوضات.

ووفقًا لمصادر، تم ترشيح 4 أسماء لخلافة باوزا وهم الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب ألمانيا السابق، والإيطالي ألبيرتو زاكيروني صاحب السيرة الذاتية المميزة، والمكسيكي خافيير أغيري مدرب الوحدة الإماراتي السابق، والروماني أولاريو كوزمين المدير الفني الحالي لنادي شباب الأهلي دبي.