مدرب نادي الإمارات: لا نخشى مواجهة شباب الأهلي دبي

وجّه التشيكي إيفان هاشيك، مدرب فريق الإمارات لكرة القدم، رسالة قوية اليوم الخميس إلى فريق شباب الأهلي دبي، قبل مباراة الفريقين بعد غدٍ السبت في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال هاشيك، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم للحديث عن المباراة:”رغم الظروف التي يعاني منها فريقي، إلا أنني على ثقة من قدرتنا على تقديم مباراة قوية، ولا نخشى المواجهة أمام شباب الأهلي دبي”.

وأضاف:” التركيز مطلوب من جميع اللاعبين في هذه المباراة في ظل قوة الأهلي التي نعلمها جميعًا، وخلال التدريبات تم علاج الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الفترات السابقة، وهناك تعاون إيجابي للغاية من جميع اللاعبين لتقديم مباراة إيجابية من كافة الجوانب”.

وتابع:” الأرجنتيني ساشا خضع للعلاج في صربيا، ومصير مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية يتحدد بعد التدريب الختامي، وصحّحنا أخطاء الخسارة أمام الوصل، وأتمنى عدم الاستسلام”.

يذكر أن شباب الأهلي دبي يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، في حين يحتل نادي الإمارات المركز السادس برصيد 4 نقاط.

مساعد مدرب شباب الأهلي دبي: استوعبنا درس الشارقة وجاهزون للإمارات.

على الجانب الآخر أكد الروماني نيكولا كاتلين، مساعد مدرب فريق شباب الأهلي دبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن ما حدث ضد الشارقة في كأس الخليج، والتي انتهت بالتعادل 3/ 3 تم استيعابه تمامًا.

ويلتقي شباب الأهلي دبي مع ضيفه الإمارات، بعد غدٍ السبت، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال كاتلين، الذي يتولّى المهمة بشكل مؤقت لحين عودة مواطنه كوزمين أولاريو من عطلته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس للحديث عن المباراة:”هدفنا الفوز على الإمارات واستعادة الثقة، وطالبنا اللاعبين بالتركيز طوال المباراة، وتصحيح الأخطاء حتى نقدم المستوى المطلوب”.

وتابع:”نواجه فريقًا متطورًا يُحسن المرتدات السريعة، والتعامل بجدية طريقنا للفوز، وخلال التدريبات الأخيرة هناك تفاهم كبير بين اللاعبين على أمل استعادة الثقة الكاملة”.

وعن الغيابات المتوقعة في الفريق قال كاتلين:” يغيب عبد العزيز هيكل، وسيف يوسف للإيقاف، وماجد ناصر وسالمين خميس للإصابة، ولكن هناك البدائل التي يمكن الاستفادة منها خلال المباراة”.

يذكر أن شباب الأهلي دبي يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، في حين يحتل نادي الإمارات المركز السادس برصيد 4 نقاط.