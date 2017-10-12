شباب الأهلي دبي الإماراتي يتعاقد مع الكوري الجنوبي تشانغ (فيديو)

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، عن تعاقده، اليوم الخميس، مع لاعب خط الوسط الكوري الجنوبي مون تشانغ لمدة عام قابل للتجديد.

وأصبح “تشانغ” اللاعب الآسيوي في صفوف شباب الأهلي دبي، والأجنبي الرابع في الفريق، الذي يضم أيضًا السنغالي ماخيت ديوب، والمولدوفي لوفناور هنريكي، والسنغالي موسى سو.

يذكر أن تشانغ “24 عامًا” نشأ في نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وتدرّج معه في فرق الناشئين، قبل أن يلعب في الفريق الأول العام 2012، والذي لعب معه 69 مباراة سجل خلالها عشرة أهداف، وفي العام الحالي رحل إلى نادي غانغون الفرنسي.

ولعب “تشانغ” تسع مباريات مع منتخب كوريا الجنوبية تحت 20 عامًا، سجل خلالها سبعة أهداف، بينما سجل هدفين في ثماني مباريات مع منتخب بلاده تحت 23 عامًا.