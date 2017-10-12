الوحدة يسعى لمواصلة البداية المثالية في دوري الإمارات

سيسعى الوحدة للاستمرار في بدايته المثالية في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، عندما يواجه الوصل غدًا الجمعة.

ويتصدر الوحدة بقيادة مدربه الروماني لورينتيو ريجيكامب، البطولة بتسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن العين والوصل، وثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحفي “لن نغير طريقة لعبنا، والفوز على الوصل لن يمنحنا اللقب.

“ندرك خطورة الوصل! وهذا لا يقلل من قوتنا لكن المواجهة ستكون صعبة”.

وأضاف “قمنا بتدريبات مكثفة والفريق مستعد من كل النواحي الفنية والبدنية، ويبقى تنفيذ ما نريده على أرض الملعب”.

وسيأمل الوحدة في نتيجة مختلفة بعد ثلاث هزائم متتالية أمام الوصل؛ ففي الموسم الماضي خسر مرتين بالنتيجة ذاتها 2-1 و2-صفر في كأس المحترفين.

لكن الأرجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب الوصل، يدرك مدى صعوبة المواجهة هذه المرة.

وقال في مؤتمر صحفي “ستكون مباراة قوية وصعبة على الفريقين، إذ نرغب في مواصلة تقديم أداء قوي لتحقيق الفوز”.

“الظروف مختلفة عن الموسم الماضي؛ لأن الوحدة يتولى قيادته مدرب جديد، وضم العديد من العناصر الجيدة”.

وأضاف “قمنا بالاستعداد جيدًا لهذه المباراة، ونعمل باستمرار على تفادي الأخطاء؛ من أجل مواصلة الانتصارات حتى نستمر في المنافسة”.

ويأمل العين في تعثر الوحدة والتقدم لصدارة البطولة، عندما يواجه عجمان يوم السبت في مباراة يتوقع أن تكون سهلة للبطل السابق.

ولم يخسر العين أمام عجمان في الدوري مطلقًا، وفاز 7-1 في آخر مواجهة في فبراير/ شباط 2015.

ويحتل عجمان المركز قبل الأخير دون رصيد.

ويسعى شباب الأهلي لتجاوز هزيمته 2-1 أمام العين في آخر مباراة قبل فترة التوقف، عندما يواجه الإمارات يوم السبت.

ولم يخسر شباب الأهلي أمام الإمارات في الدوري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ومنذ ذلك الحين فاز في خمس مواجهات في الدوري، بالإضافة إلى انتصار آخر في كأس المحترفين قبل نحو عامين.

وسيرغب الجزيرة في وضع حد لتراجعه في الدوري أمام الظفرة، فبعد الفوز في افتتاح البطولة على عجمان خسر مرتين متتاليتين أمام دبا الفجيرة، والنصر ليتراجع للمركز التاسع بثلاث نقاط.

وربما يستفيد الفريق من فوزه 2-1 على العين في كأس المحترفين.

وقال الهولندي هينك تن كات مدرب الجزيرة “نجتهد في التدريبات ونتحدث بشكل جماعي، وما زلنا نثق بشكل مطلق في قدرتنا على تخطي كل هذه العقبات كفريق واحد”.

“نحن مطالبون بالصبر؛ لأننا تعاقدنا مع خمسة لاعبين جدد يلعب ثلاثة منهم في الإمارات للمرة الأولى، لم نكن محظوظين بسلسلة الإصابات التي تعرض لها علي مبخوت، وأحمد خليل، وأحمد العطاس، ومحمد فوزي، وسالم عبد الله، وأخيرًا لاسانا ديارا ومبارك بوصوفة والتي فرضت علينا أن نخوض كل مباراة بتشكيلة مختلفة”.

وتعادل الفريقان الشهر الماضي 1-1 في كأس المحترفين، فيما فاز الجزيرة 4-صفر في مباراتي الموسم الماضي.

ويلعب حتا ضد الشارقة غدًا الجمعة، بينما يلعب النصر ضد دبا الفجيرة يوم السبت.