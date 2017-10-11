الإماراتيان حمد المزروعي ومحمد الحتاوي ضمن المراقبين الآسيويين لكرة القدم

أصبح حمد المزروعي ومحمد الحتاوي، أول إماراتيين يتم اختيارهما مراقبين آسيويين، وذلك بعد اجتيازهما اختبار مراقبي مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

تأتي تلك الخطوة تماشياً مع أهداف برنامج تأهيل مسؤولي المباريات، الذي أطلقته لجنة دوري المحترفين الإماراتي، والذي يشمل تقديم سلسلة دورات وورش عمل لشباب الوطن المشاركين في تنظيم المباريات على مدار الموسم، يتم خلالها تعريف المشاركين بأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في تنظيم المباريات من النواحي الفنية والتنظيمية والإعلامية والأمنية، عبر محاضرات وورش عمل أشرف على تنظيمها خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحادان الآسيوي والأوروبي للعبة.

وعلق عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين بالدوري الإماراتي، على هذا الاختيار، في تصريحات صحفية، قائلا:” هذا النجاح يأتي ضمن مساعينا في تأهيل الكوادر الإماراتية لتشارك في مختلف المسابقات المحلية والقارية أيضاً، ويعكس مستوى التنظيم الاحترافي الذي نطبقه في مسابقاتنا، وحرصنا المستمر على التطوير، ورفع مستوى الخدمات التنظيمية المقدمة”.