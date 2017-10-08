محمد بن راشد يهنّئ مصر بالتأهل إلى كأس العالم

قدّم محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، وحاكم إمارة دبي، التهنئة للمنتخب المصري عقب تأهله إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وضمن المنتخب المصري مقعدًا في مونديال 2018، عقب فوزه على منتخب الكونغو 2/1 بهدفي محمد صلاح، على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وقال محمد بن راشد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مبارك يا مصر، ومبارك لكل العرب، صعود المنتخب لكأس العالم، ليلة عربية جميلة، أَفرحتم قلوبنا من المحيط إلى الخليج، كبيرة يا مصر دائمًا”.

أبارك لمصر تأهل منتخبها إلى نهائيات #كأس_العالم 2018 .. إنجاز آخر مشرف للعرب جميعًا.. كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق#مصر_في_كأس_العالم — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

كما هنّأ محمد بن زايد وليُّ عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المنتخب المصري على الصعود إلى كأس العالم لأول مرة منذ العام 1990.

وكتب محمد بن زايد على موقع “تويتر”: “أبارك لمصر تأهل منتخبها لنهائيات كأس العالم 2018، إنجاز آخر مشرّف للعرب جميعًا، كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق”.

أبارك لمصر تأهل منتخبها إلى نهائيات #كأس_العالم 2018 .. إنجاز آخر مشرف للعرب جميعًا.. كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق#مصر_في_كأس_العالم — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

كما تقدم الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بالتهنئة للمنتخب المصري بعد تأهله لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا ٢٠١٨، إثر فوزه على منتخب الكونغو مساء اليوم الأحد بهدفين لهدف.

وقال الأمير الأردني في تغريدة له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبارك لمصر الشقيقة وشعبها الطيب تأهل منتخبها لكأس العالم ٢٠١٨، فرحتكم اليوم فرحتنا جميعًا”.