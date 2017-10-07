خطأ فادح من حارس الشارقة يتسبب في طرده أمام شباب الأهلي دبي (فيديو)

ارتكب حارس مرمى فريق الشارقة الإماراتي، أحمد ديدا، خطأ فادحًا، في مواجهة فريقه لنظيره شباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي، اليوم السبت، في إطار المجموعة الثانية بالجولة الثانية للمسابقة.

وتصدى ديدا لكرة سهلة من خارج منطقة جزائه بغرابة شديدة ليخرج ويمسك الكرة، ليقوم حكم المباراة بطرده مباشرة، وسط استغراب كل من في الملعب، وعصبية مدرب الفريق البرتغالي جوزيه بيزيرو.

ويطمح شباب الأهلي – دبي للحصول على النقاط الثلاث، بعد التعادل مع الوحدة 1- 1، في الجولة الافتتاحية، ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة، ويزداد الطموح لدى الشارقة بتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي عمومًا، وفي كأس المحترفين على وجه الخصوص، بعد الخسارة بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، وللخروج من المركز الأخير الذي يحتله “الملك” حاليًا بدون أي نقاط.