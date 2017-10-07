كأس الخليج العربي.. الوحدة يسقط أمام دبا الفجيرة.. وعجمان يهزم الظفرة

سقط فريق الوحدة في فخ الخسارة أمام مضيفه دبا الفجيرة 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج العربي الإماراتي، كما فاز عجمان على الظفرة 3 / 1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل هدفي دبا الفجيرة كل من الاسان ديالو في الدقيقتين 23 و78، في حين سجل هدف الوحدة محمد سعيد الشحي في الدقيقة 48.

وحصد دبا الفجيرة أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، ليقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف أمام الإمارات، بينما تجمد رصيد الوحدة عند نقطة واحدة في المركز الخامس قبل الأخير.

وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز عجمان على الظفرة 3 / 1.

سجل أهداف عجمان إديلسون بيريرا دي ميلو في الدقيقة 65 ووليد خالد في الدقيقة 89 وبكاري كوني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، في حين سجل هدف الظفرة علي إبراهيم الحمادي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحصد عجمان أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، ليقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد الظفرة عند نقطة واحدة في المركز السادس والأخير.