السوري نزار محروس مدربًا لـ”حتا” الإماراتي

عيّن نادي حتّا الإماراتي السوري نزار محروس مدربًا للفريق الكروي الأول خلفًا للمقدوني جوكيكا هادجفسكي، وذلك بعد تعادل الفريق سلبيًا مع ضيفه النصر بالجولة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي اليوم الجمعة.

وقدّم حتا مستوى مهزوزًا للغاية في بطولة الدوري الإماراتي هذا الموسم، بعد خسارته في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة، مما جعله يقبع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وكان “جوكيكا” قد تولّى تدريب حتا في الموسم الماضي خلفًا للمدرب المحلي وليد عبي، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويعد نزار محروس المدرب السوري الثاني في الدوري الإماراتي، حيث يتولّى مواطنه محمد قويض تدريب فريق الظفرة، ويقدم معه مستويات جيدة.

ويستعد حتا لمواجهة الشارقة يوم 13 الجاري في إطار المرحلة الرابعة للدوري الإماراتي.