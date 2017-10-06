مارادونا يتهم بناته بسرقته

أشارت تقارير صحافية إلى أن الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا ،اتهم اثنتين من بناته بالاحتيال عليه في مبلغ 1.45 مليون جنيه إسترليني.

وزعم مدرب الفجيرة الإماراتي ،أنه طلب من محاميه اتخاذ إجراء قانوني ضد ابنته دالما ،البالغة من العمر 30 عامًا ،وابنته الأخرى جيانينا (28 عامًا).

ويعتقد مارادونا أن ابنتيه سرقتا منه هذا المبلغ وحولتاه إلى أحد بنوك أوروغواي، وفقًا لما ذكرته شبكة “NDTV” الرياضية.

واتهم مارادونا ،الفائز بكأس العالم 1999 البالغ عمره “56 عامًا” زوجته السابقة كلوديا فيلافان بالوقوف وراء هذه العملية.

وهذه ليست القضية الأولى لمارادونا مع زوجته السابقة ،التي كانت حبيبة طفولته، حيث وصف فيلافان باللصة في 2015 ،واتهمها بسرقة 6.8 مليون إسترليني من حسابه المصرفي.

وظهرت زوجته السابقة في المحكمة بعد الادعاء ،واغتنمت الفرصة لاتهام نجم نابولي السابق باختلاس الأموال من حسابه الخاص، وبعدها دافعت عنها بناته الثلاث على “تويتر”.

وسبق لمارادونا العمل مدربًا للوصل الإماراتي موسم 2011/2012 دون ترك بصمة بدوري المحترفين.