كأس الخليج العربي.. الوصل يقسو على الإمارات برباعية.. وتعادل النصر وحتا

انفرد الوصل بصدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4/0 على مضيفه الإمارات في الجولة الثانية للمجموعة، اليوم الجمعة.

وفي المقابل، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء حتا مع ضيفه النصر في المجموعة الأولى.

وارتفع رصيد الوصل إلى 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد الإمارات عند 3 نقاط، في المركز الثاني مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

وافتتح كايو كانيدو التسجيل للوصل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف فابيو دي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وواصل كانيدو تألقه في اللقاء، بعدما أضاف الهدف الثالث للوصل وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65، فيما اختتم رونالدو مينديز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 84، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 53.

وفي المباراة الأخرى، اكتفى فريقا حتا والنصر بالحصول على نقطة واحدة، عقب تعادلهما دون أهداف.

وأهدر حتا فرصة التسجيل مبكرًا، بعدما أضاع لاعبه صامويل روزا ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، كما فشل الفريق في استغلال النقص العددي الذي عانى منه النصر، الذي اضطر للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد لاعبه جاسم يعقوب سلمان في الدقيقة 14.

ورغم التعادل، واصل النصر صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه حتا، الذي احتل المركز الثاني مؤقتًا.