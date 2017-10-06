الوحدة الإماراتي يقترب من ضم مهاجم النادي الأهلي المصري

تلقى أحمد حمودي، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، عرضًا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والاحتراف في الدوري الإماراتي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “تلقى أحمد حمودي عرضًا من الوحدة الإماراتي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال موافقة الإدارة الحمراء على بيع اللاعب أو السماح له بالخروج معارًا لمدة موسم”.

وأضاف المصدر: “أحمد حمودي نال إعجاب الإدارة الفنية للوحدة الإماراتي منذ ظهوره بشكل جيد خلال فعاليات البطولة العربية الماضية التي أقيمت في مصر حيث استعلم مسؤولو الوحدة عن إمكانية ضم اللاعب عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، إلا أن الأمر تم إغلاقه في وقتها لرفض حسام البدري، المدير الفني للأهلي التفريط في خدماته نظرًا للحاجة إليه لتتجدد المفاوضات مرة أخرى خلال الفترة الحالية”.

وتابع: “يعزز من إمكانية رحيل حمودي عن الأهلي في الشتاء المقبل مرور اللاعب بحالة نفسية سيئة وبالتحديد بعد استبعاده من مواجهة النجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في سوسة وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد إذ يرى اللاعب أن فرصة انضمامه من جديد لصفوف منتخب مصر أصبحت صعبة في ظل عدم مشاركته باستمرار وبالتالي ضياع حلمه بالمشاركة في مونديال روسيا حال التأهل”.