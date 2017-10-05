السلطات القطرية تسمح لرومارينهو بالعودة للإمارات (صورة)

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الخميس، وصول لاعبه البرازيلي رومارينهو، عقب ساعات من احتجازه لدى السلطات القطرية.

وكانت السلطات القطرية احتجزت رومارينهو، أمس الأربعاء، أثناء مغادرته مطار الدوحة، بدعوى عدم وفائه بسداد ديون مالية مستحقة عليه لناديه السابق لخويا القطري الذي انتقل منه إلى نادي الجزيرة في الانتقالات الصيفية الأخيرة”.

وأعلن الجزيرة من خلال بيان نشره على موقعه على الإنترنت وصول اللاعب للعاصمة أبوظبي، بعد أن سافر إلى الدوحة لتسوية بعض الأمور الشخصية.

وأوضح حامل لقب الدوري الإماراتي أن إنهاء احتجاز رومارينهو، جاء عقب تكليف فريق متخصص بدارسة الوضع القانوني والإنساني للاعب، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والأمم المتحدة والاتحاد الآسيوي والاتحاد الإماراتي والقنصلية البرازيلية في الدوحة.

وأكد الجزيرة أنه ماضٍ في جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق النادي واللاعب البرازيلي والأطراف المتضررة من احتجاز رومارينهو.