عمر عبد الرحمن “عموري” يطير إلى بازل.. تعرّف على التفاصيل

سافر عمرعبد الرحمن (عموري) لاعب نادي العين الإماراتي، إلى مدينة بازل السويسرية، أمس الإثنين، للاطمئنان على إصابته القديمة في كاحل القدم.

وقال النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغر “تويتر” إن “عموري توجّه إلى بازل للاطمئنان على الإصابة، التي كان تعرض لها في مباراة الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا”.

وأضاف البيان: “طبيب الفريق جوريكا أكد أن حالة اللاعب تتحسن، ومن المقرر أن يتابع برنامجه العلاجي بعد الوقوف على حالته وتقارير الفحص الطبي في سويسرا”.