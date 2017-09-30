دي ليما يقود الوصل للفوز على الشارقة ويرتقي ثالثًا في ترتيب الدوري الإماراتي

سجل فابيو دي ليما هدفًا وصنع هدفًا آخر، ليفوز الوصل 2-1 على مضيفه الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي، اليوم السبت.

وانتفض الوصل في آخر عشر دقائق من المباراة عندما أرسل دي ليما تمريرة عرضية متقنة حولها كايو كانيدو برأسه من الوضع طائرًا في شباك أحمد جمعة حارس الشارقة في الدقيقة 81.

وهز دي ليما الشباك بنفسه بعدها بخمس دقائق عندما تابع تمريرة عرضية من مواطنه رونالدو مينديز ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب، قبل أن يقلص برازيلي آخر هو فاندر فييرا الفارق للشارقة في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

#لا_جديد | ثلاثي الرعب الوصلاوي ليما+كايو+رونالدو يقودون الوصل لنصر جديد هذه المرة الشارقة الجريح هو الضحية.

pic.twitter.com/deggWiDEyP — سدّد (@UAEkick) September 30, 2017

وتقدم الوصل للمركز الثالث بسبع نقاط من ثلاث مباريات متأخرًا بفارق الأهداف عن العين وبنقطتين عن الوحدة المتصدر، بينما ظل الشارقة بنقطة واحدة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، سجل البرازيلي جوسيل فيريرا هدفين قرب النهاية من ركلتي جزاء ليقود دبا الفجيرة للفوز 2-صفر على ضيفه عجمان.

وبات رصيد دبا ست نقاط في المركز الخامس، بينما ظل عجمان، الوافد الجديد على دوري المحترفين، بدون نقاط بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي.