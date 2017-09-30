البرازيلي أبيل براغا يرفض مجددًا عرضًا لتدريب المنتخب الإماراتي

كشف المدرب البرازيلي أبيل كارلوس براغا أنه رفض هذا الأسبوع عرضًا من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لتولي تدريب المنتخب الأول وخلافة الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

ويبحث الاتحاد الإماراتي عن مدرب يملك مسيرة جيدة ؛لقيادة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس آسيا 2019 في يناير المقبل ،والتي تستضيفها الإمارات.

وسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لمدرب السابق إدغاردو باوزا بالتفاوض مع الاتحاد السعودي لتدريب الأخضر.

وفي حوار مع صحيفة ” globoesporte” البرازيلية قال براغا: “تلقيت هذا الأسبوع اقتراحًا من الاتحاد الإماراتي لتدريب المنتخب الأول. لدي عقد مع فلومينينسي. لا أستطيع الإجابة الآن”.

وأضاف براغا “إنها صفقة مثيرة للاهتمام. إنهم يريدون التحضير لكأس آسيا. لم يكونوا مؤهلين للتأهل إلى كأس العالم. أنا أعرف الفريق كله، ألتقيت طفلًا هناك، في سن الـ17. إنه علي مبخوت. لديهم فريق جيد. أشعر أنني بحالة جيدة هنا، وأنا لا أعرف ما إذا كنت مهتمًا في مغادرة ريو”.

وفي أبريل الماضي كشف أبيل براغا أنه رفض عرضًا من الاتحاد الإماراتي لتدريب المنتخب الأول بعد استقالة مهدي علي من منصبه.

وقال براغا حينها في تصريحات صحافية، إنه بالفعل تلقى عرضًا لقيادة الإمارات، لكنه اعتذر بسبب وجود تعاقد رسمي مع ناديه الحالي وهو يرفض كسر العقود.

وسبق للمدرب البالغ عمره “65 عامًا” أن تولى تدريب فريق الجزيرة الاماراتي في الفترة بين يوليو 2008 وحتى يونيو 2011، وفي فترة ثانية بين يونيو 2015 وديسمبر 2015.

وقاد براغا فريق إنترناسيونال البرازيلي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية نسخة 2006، بعد الفوز على برشلونة في المباراة النهائية، علمًا أنه قاد الفريق البرازيلي للتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس موسم 2005/2006.