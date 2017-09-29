خالد عيسى حارس نادي العين يشتبك مع جماهير شباب الأهلي دبي ويؤكد: لن أعتذر (فيديو)

خالد عيسى حارس نادي العين يشتبك مع جماهير شباب الأهلي دبي ويؤكد: لن أعتذر (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

اشتبك خالد عيسى ،حارس مرمى فريق العين الإماراتي، لفظيًا، مع جماهير نادي شباب الأهلي دبي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وقام خالد بالإشارة إلى جماهير شباب الأهلي، وطالبهم بالصمت، عقب إحراز الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ونجح العين في الفوز 2-1 على شباب الأهلي دبي في قمة مثيرة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم ،اليوم الجمعة.

ورفع العين رصيده إلى سبع نقاط متقدمًا للمركز الثاني مقابل ست نقاط لشباب الأهلي المتراجع للمركز الثالث.

وقال عيسى عقب المباراة: “لن أعتذر لجماهير شباب الأهلي، هم يعرفون جيدًا، ما فعلوه طوال أحداث اللقاء”.

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