خالد عيسى حارس نادي العين يشتبك مع جماهير شباب الأهلي دبي ويؤكد: لن أعتذر (فيديو)

اشتبك خالد عيسى ،حارس مرمى فريق العين الإماراتي، لفظيًا، مع جماهير نادي شباب الأهلي دبي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وقام خالد بالإشارة إلى جماهير شباب الأهلي، وطالبهم بالصمت، عقب إحراز الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

بعد أن فعلها لجماهير الوحدة..#استفزاز خالد عيسى يشير لجماهير شباب الأهلي في المدرجات ويطلب منهم الصمت!pic.twitter.com/CyHZpaDXhJ — سدّد (@UAEkick) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ونجح العين في الفوز 2-1 على شباب الأهلي دبي في قمة مثيرة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم ،اليوم الجمعة.

ورفع العين رصيده إلى سبع نقاط متقدمًا للمركز الثاني مقابل ست نقاط لشباب الأهلي المتراجع للمركز الثالث.

وقال عيسى عقب المباراة: “لن أعتذر لجماهير شباب الأهلي، هم يعرفون جيدًا، ما فعلوه طوال أحداث اللقاء”.