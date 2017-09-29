مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. “الزعيم” يصعد للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإماراتي بالفوز بثنائية (فيديو)

لعب تسوكاسا شيوتاني دور البطولة في غياب عمر عبد الرحمن (عموري) ليقود نادي العين للفوز 2-1 على شباب الأهلي دبي بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل بعد طرد حارس الأهلي سيف يوسف مطلع الشوط الثاني في قمة مثيرة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسدد الياباني شيوتاني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة قبل الأخيرة ليمنح العين الانتصار بينما كبد شباب الأهلي أول خسارة هذا الموسم.

ورفع العين رصيده إلى سبع نقاط متقدما للمركز الثاني مقابل ست نقاط لشباب الأهلي المتراجع للمركز الثالث.

افتتح العين التسجيل من ضربة رأس لمهند العنزي بعد ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول.

وازدادت الأمور صعوبة على شباب الأهلي بعد طرد حارسه يوسف في الدقيقة 50 لعرقلة المهاجم البرازيلي كايو فرنانديز المنفرد به قبل دخوله لمنطقة الجزاء.

ولكن على عكس المتوقع نجح شباب الأهلي في إدراك التعادل من ضربة رأس رائعة للسنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 66.

كما طرد مدرب شباب الأهلي كوزمين أولاريو للاعتراض على الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء لديوب قبل نحو ربع ساعة على النهاية.

وبدا أن العين يفتقد لمسات نجمه عموري أفضل لاعب في آسيا العام الماضي الغائب للإصابة قبل أن يفرض شيوتاني كلمته وينتزع الفوز في الوقت القاتل.