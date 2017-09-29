مباراة العين وشباب الأهلي دبي.. تيفو مثير للجدل من جماهير “الزعيم” (صور)

رفعت جماهير نادي العين الإماراتي “تيفو” مثيرا للجدل، قبيل انطلاق مباراة العين وشباب الأهلي دبي في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وكتبت جماهير العين جملة من ثلاث كلمات هي “زعيم.. بعرق الجبين”، في رسالة واضحة للمشككين في لقب “زعيم الأندية الإماراتية” كونه النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات المحلية.

وكان نادي العين قد أثار الجدل صباح اليوم، قبل مباراة شباب الأهلي دبي في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي، بعد أن نشر تغريدة تشكك في بطولات منافسه.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة لتقديم معلومات عن مباراة الفريق أمام شباب الأهلي دبي، لكن المثير أن العين نشر شعار منافسه خاليًا من النجوم.

قمة الجولة الـ3 من بطولة دوري الخليج العربي..

الزعيم في مواجهة شباب الأهلي دبي اليوم في تمام الساعة 8:15 مساءً على استاد هزاع بن زايد pic.twitter.com/Hyt5zXFBRk — Al Ain FC (@alainfcae) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قبل أيام، تشكيله فريقًا خاصًا للبحث في أحقية نادي شباب الأهلي دبي بوضع نجمتين على قميصه، بعد قرار الدمج بين نادييْ الشباب والأهلي الموسم الماضي.

وقال المتحدث الرسمي في الاتحاد الإماراتي، حسن الجسمي، خلال تصريحات عبر الحساب الرسمي للاتحاد على “تويتر” إن “مجلس الإدارة قرّر بما يتعلق بموضوع اعتماد بطولات نادي شباب الأهلي دبي، وبناء على قرار الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والتشريعات الخاصة بالهيئة والقرار الصادر بهذا الخصوص، أنه لا يوجد حاليًا أي لائحة أو نظام لاعتماد وتوثيق البطولات لذلك تقرر تشكيل فريق عمل مشترك”.