انتفاضة متأخرة للوحدة أمام الظفرة تقوده إلى تصدر ترتيب الدوري الإماراتي

سجل نادي الوحدة هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 3-1 على عشرة من لاعبي الظفرة، في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد انتفاضة رائعة شهدت تألق المهاجم المغربي مراد باتنة.

وحقق الوحدة الفوز الثالث على التوالي ليتصدر الترتيب بعلامة النجاح الكاملة، مقابل أربع نقاط للظفرة الذي تعرض لأول هزيمة هذا الموسم.

وسجل الأرجنتيني سيباستيان سايز (ساشا) ثلاثية في فوز الإمارات 4-صفر على حتا.

أنهى الظفرة الشوط الأول متقدمًا بهدف عادل هرماش في الدقيقة 13 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وكانت نقطة التحول عندما طُرد مدافع الظفرة خالد بطي بعد مخالفة ضد باتنة بمنطقة الجزاء.

وتعادل باتنة من متابعة لركلة جزاء أهدرها زميله بالاش جوجاك لاعب المجر بعدما تصدى لها الحارس قبل مرور ساعة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع وضع باتنة أصحاب الضيافة في المقدمة من ضربة رأس.

وبعد دقيقتين أكد جوجاك تفوق الوحدة بهدف ثالث بتسديدة من زاوية ضيقة.

وفي مباراة أخرى حقق الإمارات فوزه الأول بالدوري بفضل ثلاثية ساشا في الشوط الثاني بعدما افتتح الحسين صالح التسجيل.

ورفع الإمارات رصيده إلى أربع نقاط، بينما تكبّد حتا هزيمته الثالثة ليظل رصيده خاليًا من النقاط.