اختتام بطولة أم الإمارات للجوجيتسو السيدات وسط حضور جماهيري واسع

اختتمت اليوم (الجمعة) الجولة الأولى من النسخة الثانية من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو السيدات، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وشهدت البطولة مشاركة كبيرة للاعبات إماراتيات من شتى أنحاء الدولة، وذلك في (آيبيك أرينا) بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وقدمت اللاعبات الإماراتيات المشاركات أداءً متميزًا، يعكس الخبرة التي اكتسبنها منذ انطلاق النسخة الأولى من البطولة الموسم الماضي، خاصة مع تواجد عدد من اللاعبات اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا وانتزعن ميداليات ملونة خلال البطولات الدولية المنعقدة مؤخرًا، ومنها البطولة الآسيوية الثانية في فيتنام والبطولة الآسيوية الخامسة في تركمانستان.

وشهدت المنافسات إقبالا جماهيريا واسعا من السيدات اللاتي قدمن لتشجيع اللاعبات المتميزات، الأمر الذي يعكس الحضور الكبير لرياضة الجوجيتسو بين مختلف فئات المجتمع والمهتمين من السيدات.

ومن جانبها، توجهت سميرة الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والقيادة الرشيدة على دعمهم المستمر لمثل هذه الفعاليات الرياضية، قائلة: “يغمرنا شعور بالفخر والسعادة لرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله لهذه البطولة المرموقة، الأمر الذي يؤكد على الاهتمام الجلي بتنمية وتنشئة جيل من الرياضيات الإماراتيات القويات ويرسخ ثقافة الرياضة لدى الأجيال الصاعدة.”

وأضافت الرميثي: “لاحظنا زيادة كبيرة في أعداد المشاركات بالبطولة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقد قدمت كافة اللاعبات مستوى احترافياً للغاية أثناء المباريات، مستخدمات تقنيات لعب ذات مستوى متميز بالفعل.”

وأكدت الرميثي أن هذه الفعاليات التي تهتم بشكل خاص برياضة السيدات من شأنها تعزيز ورفع اهتمام المواطنات بالرياضة وتشجيعهن على المشاركة بشكل فاعل في كافة المحافل الرياضية.

وبدورها، عبرت زهرة الهاشمي من نادي الفرسان الرياضي، والحاصلة على ذهبية وزن 49 كغ، عن سعادتها بالفوز، قائلة: “أشعر بالفخر للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، كما أشعر بالسعادة لتحقيق آمال مدربينا. لقد لمسنا بالفعل الدعم الكبير الذي توليه أم الإمارات للسيدات في رياضة الجوجيتسو، وهو الأمر الذي ساعدنا على تطوير مهاراتنا ومستوى أدائنا لننافس بشكل أقوى.

من جانبه، قال راشد الهرمودي رئيس قسم العلاقات المؤسسية الخارجية في شركة “مبادلة للاستثمار”: “يسر شركة مبادلة أن تضطلع بدورها كراعٍ رسمي للنسخة الثانية من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو للسيدات.”

وأضاف: “نحن فخورون بدورنا في تعزيز هذه الجهود الرامية إلى تحفيز مشاركة الإماراتيات وتشجيع ممارسة هذه الرياضة ذات الطابع الفريد. وإننا على ثقة بأن ذلك سوف يسهم بدوره في التأكيد على انتشار الرياضة النسائية بين شرائح جديدة في المجتمع، ويعزز الوعي بأهمية ممارسة الرياضات المختلفة واتباع نمط حياة صحي، ودعم السيدات المحترفات الرياضيات باختلاف أنواعها عن طريق توفير مبادرات رياضية من هذا النوع.”

المنافسات المحلية المقبلة

يستعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو لبطولة العين الدولية للناشئين والناشئات التي ستقام على مدار يومي 13 و14 أكتوبر، ثم بطولة العين الدولية للمحترفين في 20 و21 من الشهر ذاته.

وفي شهر نوفمبر تتضمن أجندة الفعاليات 4 بطولات حيث تقام الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات في الثالث من نوفمبر، وفي اليوم التالي الموافق الرابع من نوفمبر سوف تقام الجولة الثانية من جولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للأندية، وسوف تقام بطولة الشهيد يومي 24 و25.

وفي شهر ديسمبر سوف تقام بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو يومي الثامن والتاسع، والجولة الثالثة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 23.