هل يؤثر الاندماج على جماهيرية مباراة العين وشباب الأهلي دبي؟

يلتقي العين وشباب الأهلي دبي للمرة الأولى في الدوري الإماراتي بعد دمج الأندية الثلاثة في فريق واحد الصيف الماضي، لكن أصحاب الأرض كفتهم أرجح على الأندية الثلاثة قبل الدمج.

وقرر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في مايو الماضي دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد تحت اسم “نادي شباب الأهلي دبي”.

ونشر العين بيانًا عبر موقعه على الإنترنت قال خلاله: “مواجهة الجمعة الأولى بين الفريقين بعد الأندية الثلاثة في كيان واحد. إذ التقى العين مع الشباب 89 مرة فاز في 41 منها وتعادلا في 29 بينما انتصر الشباب في 19 مباراة فقط”.

وأضاف البيان “أما العين والأهلي فتواجها 81 مرة من قبل فاز البنفسجي في 34 مباراة وتعادلا في 16 مناسبة وفاز الأهلي في 31 مباراة. وأحرز العين 125 هدفًا في حين سجل الأهلي 109 أهداف”.

وعن مواجهات العين ودبي قال البيان: “التقى الفريقان في 14 مباراة، فاز الزعيم في 11 وخسر مرة واحدة وتعادلا في مرتين وأحرز العين 37 هدفًا وسكن شباكه 13 هدفًا من لاعبي دبي”.

ويخوض شباب الأهلي دبي اختبارًا مبكرًا وصعبًا في الدوري عندما يحل ضيفًا على العين دون قائده عمر عبدالرحمن (عموري) ضمن الجولة الثالثة.

ويتصدر شباب الأهلي دبي المسابقة بـ 6 نقاط متأخرًا بفارق هدف واحد عن الوحدة بعد مباراتين بينما، يأتي العين في المركز الثالث بـ 4 نقاط متساويًا مع الظفرة والوصل في رصيد النقاط.

وحصد العين وشباب الأهلي دبي (تحت اسم الأهلي) 5 ألقاب في آخر 6 مواسم؛ ما يؤكد أنها مباراة قمة جديرة بالمشاهدة.

وسيفتقد العين قائده (عموري) أفضل، لاعب في آسيا، العام الماضي، للإصابة، وكذلك إسماعيل أحمد الذي لم يتعاف تمامًا من الإصابة، رغم أن ماميش ألمح إلى إمكانية الدفع بأحمد في جزء من المباراة.

الجماهيرية والدمج

واعترف الروماني كوزمين أولاريو مدرب شباب الأهلي دبي بأن الدمج لن يؤثر على المباراة، مؤكدًا أن الفريقين سواء قبل أو بعد الدمج يملكان لاعبين مميزين قادرين على تقديم مباراة ممتعة جماهيريا.

وقال أولاريو في مؤتمر صحفي قبل المباراة: “لا أعتقد أن الدمج سيؤثر على الحضور الجماهيري في مثل هذه المباريات وفي السنوات الأخيرة دائمًا ما تكون مواجهات الأهلي والعين تحظى بالأهمية نظرًا لقوة الفريقين”.

وعن الجوانب الفنية للمباراة قال المدير الفني السابق للمنتخب السعودي: “في أول جولتين مني مرمانا بهدفين من كرات ثابتة وأبلغت اللاعبين أن الكرات الثابتة ليست مرحلة استراحة ولكنها تتطلب تركيزًا أكبر”.

وتابع المدرب الروماني “خضنا أسبوعًا صعبًا شهد الكثير من الغيابات ونتمنى أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية عالية أمام العين”.

وحصد شباب الأهلي دبي 6 نقاط من فوزين في أول جولتين على حتا 4/1 وعجمان 3/1 بينما تعادل العين 2/2 مع الوصل قبل أن يتغلب على حتا أيضًا 3/0.