أزمة قصات الشعر تعود للدوري الإماراتي.. وهذا موقف عموري

قالت قناة الشارقة الإماراتية إن أزمة قصات الشعر عادت من جديدة لدوري الخليج العربي، بعد أن تم إنذار 30 لاعبا لقيامهم بعمل قصات شعر غريبة، خلال مباريات المسابقة المحلية.

كان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أصدر قرارا بعدم السماح للاعبين بعمل قصات شعر لا تناسب الإمارات كدولة مسلمة.

وشرعت السعودية في تطبيق قرار مشابه قبلَ الإمارات.

غير أن الالتزام بتطبيق القواعد الخاصة بقصات الشعر لم يتم العمل بها بعدما أثارت جدل واسعا خلال الموسم الماضي في الإمارات والسعودية.

وأشار الحساب الرسمي لقناة الشارفة إنه تم إنذار 30 لاعبا بسبب قصات شعرهم، فيما تم اعتبار قصة شعر عمر عبدالرحمن لاعب نادي العين الإماراتي غير مخالفة.