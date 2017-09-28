هل يتأثر العين بغياب عموري أمام شباب الأهلي دبي؟

سيخوض شباب الأهلي دبي اختبارًا مبكرًا وصعبًا في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا على العين بدون قائده عمر عبد الرحمن (عموري) في مباراة قمة غدًا الجمعة ضمن الجولة الثالثة.

ويتصدر شباب الأهلي دبي المسابقة بست نقاط متأخرًا بفارق هدف واحد عن الوحدة بعد مباراتين، بينما يأتي العين في المركز الثالث بأربع نقاط متساويا مع الظفرة والوصل في رصيد النقاط.

وحصد العين وشباب الأهلي دبي (تحت اسم الأهلي) خمسة ألقاب في آخر ستة مواسم ما يؤكد أنها مباراة قمة جديرة بالمشاهدة.

ويدرك زوران ماميتش مدرب العين أنه سيواجه منافسا قويا على ملعب هزاع بن زايد لكنه أكد جاهزية فريقه لهذه المباراة المهمة.

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء “أتوقع مباراة قوية أمام منافس مكتمل الصفوف ويضم عناصر مميزة. أتطلع لحصد الألقاب مع العين، ونحن جاهزون للظهور بشكل جيد أمام شباب الأهلي دبي.

“نحترم كل منافسينا لاسيما شباب الأهلي دبي لذلك لا يجب علينا التفكير في وضع المنافس بقدر التركيز على إعداد أنفسنا بالصورة المطلوبة”.

وسيفتقد العين قائده (عموري) أفضل لاعب في آسيا العام الماضي للإصابة وكذلك إسماعيل أحمد الذي لم يتعاف تماما من الإصابة رغم أن ماميش ألمح إلى إمكانية الدفع بأحمد في جزء من المباراة.

ورغم نقص الصفوف يرى ماميتش أن فريقه يضم لاعبين على قدر كبير من المسؤولية والجاهزية وتمكنهم من تعويض أي غياب.

* الدمج غير مؤثر

واعترف كوزمين أولاريو مدرب شباب الأهلي دبي بأن منافسه أحد أقوى الأندية في المسابقة قائلا في مؤتمر صحفي “سنواجه واحدا من أقوى فرق الدوري. الفريقان يسعيان لتقديم كرة جميلة تسعد الجماهير.

“لا أعتقد أن الدمج سوف يؤثر على الحضور الجماهيري في مثل هذه المباريات وفي السنوات الأخيرة دائما ما تكون مواجهات الأهلي والعين تحظى بالأهمية نظرا لقوة الفريقين”.

وقرر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في مايو ايار الماضي دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد تحت اسم “نادي شباب الأهلي-دبي”.

وأضاف المدرب الروماني “في أول جولتين مني مرمانا بهدفين من كرات ثابتة وأبلغت اللاعبين أن الكرات الثابتة ليست مرحلة استراحة ولكنها تتطلب تركيزًا أكبر.

“خضنا أسبوعًا صعبًا شهد الكثير من الغيابات ونتمنى أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية عالية أمام العين”.

وحصد شباب الأهلي دبي ست نقاط من فوزين في أول جولتين على حتا 4-1 وعجمان 3-1 بينما تعادل العين 2-2 مع الوصل قبل أن يتغلب على حتا أيضا 3-صفر.

ويلتقي غدا أيضا الإمارات مع حتا والوحدة المتصدر مع الظفرة بينما تقام بعد غد السبت ثلاث مباريات تجمع الجزيرة حامل اللقب مع النصر والشارقة مع الوصل ودبا مع عجمان.