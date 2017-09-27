قمة العين وشباب الأهلي دبي بالدوري الإماراتي تُشعل تصريحات زوران وكوزمين

شدد مدربا فريقي العين وشباب الأهلي دبي على صعوبة المواجهة التي ستجمع بين الفريقين بعد غدٍ الجمعة، في قمة مباريات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، للحديث عن اللقاء: “إنها مباراة من نوع خاص، وأتوقعها مواجهة قوية وصعبة في نفس الوقت، وأتمنى أن يكون الحكام في قمة مستواهم”.

وأضاف:” في مثل هذه المباريات، التي يطلق عليها الكلاسيكو، لا بد أن يكون الذهن حاضرًا تمامًا ومتيقظًا في صفوف فريقي، وهو ما تحدثت مع اللاعبين عنه، حتى نحقق النتيجة المرجوة بالفوز بالنقاط كاملة”.

وتابع زوران قائلًا:” بدون شك، فإن دمج ثلاثة أندية وهي الشباب والأهلي ودبي معًا في نادٍ واحد، وهو شباب الأهلي دبي، جعل هناك وفرة من اللاعبين في أكثر من مركز، وهذه تعتبر سلبية ما يصعب من مهمة المدرب”.

وفيما يتعلق بغياب عمر عبدالرحمن نجم الفريق قال مدرب العين:” فقدانه أصبح حقيقة وواقعًا وهو عنصر مهم، ولكن ينبغي على لاعبينا أن يكونوا أكثر تركيزًا، وأن نقدم أفضل ما لدينا في أرض الملعب”.

وختم زوران حديثه قائلًا: “كل مدرب يتطلع للفوز ببطولة، والعين يملك نفس الطموح، وبكل تأكيد لا أريد أن أضع ضغوطًا على اللاعبين”.

من جانبه، قال الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق شباب الأهلي دبي:” نتيجة مباراة العين ترسم ملامح الفريق المؤهل للمنافسة على اللقب، والدمج لن يؤثر في جماهيرية وإثارة الكلاسيكو، وهناك غموض حول مشاركة السنغالي ماخيت ديوب ووليد عباس وسالمين خميس في مباراة الجمعة بسبب الإصابة”.

وأضاف:” حذرت فريقي من أهمية الدقائق الأولى للمباريات، لأنها تحتاج إلى تركيز وليس إلى استرخاء”.

وعاد كوزمين ليتحدث عن مباراة عجمان في الجولة الثانية، التي انتهت بفوز فريقه 3 / 1، حيث قال: “الزمن الفعلي لتلك المباراة لم يتجاوز 51 دقيقة، وننتظر تدخل اللجان المختصة للارتقاء باللعبة”.

وتابع:” لو تكلمت عن مشاكل المسابقة، فسوف أحتاج لمؤتمر صحفي يستمر ليومين، وقد لا أنتهي “.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام العين، صاحب المركز الثالث.