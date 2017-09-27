رسميًا.. تدشين تقنية الإضاءة الأحدث في العالم بملعب هزاع بن زايد في الإمارات

أعلنت إدارة ستاد “هزاع بن زايد” بدولة الإمارات تدشين تقنية الإضاءة الأحدث في العالم (LED)، والأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

ويأتي القرار تمهيدًا لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية “الإمارات 2017” وكأس آسيا 2019.

وأصدرت إدارة الاستاد بيانًا قالت فيه: “يأتي ذلك في ضوء خطط مجلس أبوظبي الرياضي، لتطوير الملاعب المعتمدة لاستضافة مباريات البطولات الكروية العالمية في أبوظبي، والعمل على إعداد كافة التحضيرات اللازمة لتحقيق النجاح والتميز والإبهار التنظيمي”.

وأضاف البيان: “يبدأ العمل بتقنية الإضاءة الجديدة (LED)، عندما يستضيف العين بعد غدٍ الجمعة، نظيره شباب الأهلي دبي، على ستاد هزاع بن زايد، كما يستضيف الاستاد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، والتي تجمع الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتم افتتاح ملعب هزاع بن زايد في 24 يناير/كانون الثاني 2014، وحاز جائزة أفضل ملعب في العالم من بين 31 ملعبًا، كما فاز بجائزة أفضل تصميم لملاعب الكرة العالمية.