إبراهيم نور الدين حكماً لنهائي البطولة العربية بين الترجي والفيصلي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء النهائي بين الترجي التونسي والفيصلي الأردني المقرر يوم الأحد المقبل في ختام البطولة العربية.

ويضم طاقم التحكيم إبراهيم نور الدين حكماً للساحة ويساعده المصري أيمن دجيش والمغربي رضوان عشيق مساعدين والجزائري مهدي عسير حكماً رابعاً.

وأدار إبراهيم نور الدين عدة مباريات في البطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا وهو حكم دولي منذ عام 2014.

وتأهل الترجي عقب تغلبه على الفتح المغربي بهدفين مقابل هدف كما فاز الفيصلي على الأهلي المصري بنفس النتيجة.

وفاز الترجي بلقب البطولة العربية عامي 1993 و2009 كما حصد لقب الأندية أبطال الكؤوس عام 1996 ولم يفز الفيصلي بأي بطولة عربية وحل وصيفاً عام 2007.