مدرب الفتح الرباطي: الترجي استحق الفوز والحكم لم يظلمنا

المصدر: د ب أ

قال وليد الركراكي ،مدرب الفتح الرباطي المغربي، إن فريقه لم يستحق التأهل لنهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وخسر الفتح 2/1 أمام الترجي بعدما سجل طه ياسين الخنيسي هدف الفوز للفريق التونسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95 وخرج مطرودًا بعد دقيقتين فقط بسبب الإنذار الثاني.

وتقدم حمزة سمومي بهدف للفتح ،في الدقيقة الـ28 ، وأدرك القائد خليل شمام التعادل للترجي من ركلة حرة في الدقيقة الـ47.

وقال الركراكي بعد المباراة: “عانينا من مشاكل بدنية ،ولم نتمكن من تقديم المطلوب أمام الترجي التونسي”.

وأنهى الفتح المباراة بـ 9 لاعبين بعد طرد المهدي بطاش في الدقيقة الـ68 ،ثم زميله محمد فوزير في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

وأضاف الركراكي: “المباراة لم تشهد حالات عنيفة حتى يتم طرد اثنين من لاعبينا. بالتأكيد لا أحمل التحكيم الخسارة. الترجي يستحق الفوز والتأهل لأننا لم نقدم المستوى المطلوب الذي يؤهلنا للنهائي”.

وتأهل الترجي لمواجهة الفيصلي الأردني في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.