الترجي والفتح.. من يتأهل لمواجهة الفيصلي في نهائي البطولة العربية؟

يلتقي مساء الخميس فريق الترجي التونسي نظيره الفتح الرباطي المغربي في ختام دور الأربعة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

ويتسابق الترجي مع الفتح من أجل حصد تذكرة نهائي البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتى يوم الأحد المقبل لملاقاة الفيصلي الأردني الذي صعد للنهائي.

وترصد “إرم نيوز” ملامح مواجهة الترجي والفتح في التقرير التالي..

فوارق تاريخية

تبدو هناك فوارق تاريخية واضحة بين الفريقين الترجي والفتح قبل لقاء دور الأربعة فالترجي التونسي لم يسبق له مواجهة الفتح المغربي من قبل في أي لقاء رسمي أو ودي.

ويملك الترجي تاريخاً طويلاً بحصد الألقاب المحلية في تونس فقد فاز بـ27 لقب دوري و15 لقب كأس و3 ألقاب للسوبر المحلي بخلاف الفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبالكونفدرالية الأفريقية مرة وكأس السوبر الأفريقي مثلها وكأس الكؤوس الأفريقية وكأس الأفروآسيوي مرة.

وفاز الترجي أيضاً على المستوى العربي ببطولتين عامي 2009 و1993 بجانب بطولة النخبة العربية عام 1996.

ويبدو تاريخ الفتح محدوداً بالمقارنة بالترجي فقد فاز بلقب الدوري المغربي مرة واحدة عام 2016 وحل وصيفاً 5 مرات وفاز بكأس العرش 6 مرات وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.

صدام تكتيكي

يبدو هناك صدام تكتيكي ساخن ومثير وملئ بالتفاصيل الفنية المميزة بين الثنائي فوزي البنزرتي المدرب المخضرم الذي يقود الترجي ووليد الركراكي المدرب الشاب الذي يقود الفتح.

ويعلم البنزرتي جيداً القدرات التكتيكية للركراكي خاصة أن البنزرتي سبق وعمل في الدوري المغربي مع فريق الرجاء البيضاوي وحقق نجاحات بالجملة مع الفريق الأخضر.

الترجي المرعب

يبدو الترجي فريقاً مرعباً لمنافسيه بعد أن حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات وفاز على الهلال السعودي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي.. وسجل أبناء باب سويقة 6 أهداف واستقبل هدفين فقط في مرماه.

ويراهن الترجي على جماعية وسط الملعب في وجود الدينامو فرجاني ساسي صاحب اللمسات المميزة بجانب تواجد غيلان الشعلالي الذي يقدم مجهوداً وفيراً بخلاف هيثم الجويني وكوليبالي.

ويملك الفريق التونسي أنياباً هجومية في وجود طه ياسين الخنيسي وفخر الدين بن يوسف ، ويعتمد البنزرتي على قوة الأداء في وسط الملعب.

وأكد المحلل التونسي زبير بيه في تحليله على قناة “أبوظبي” لمباريات البطولة، أن الترجي فريق بطل وقوي ولديه طموح ويسعى منذ اليوم الأول لحصد لقب البطولة.

وأشار بيه إلى أن الترجي يبدو الأقرب للفوز على الفتح في ظل فوارق الخبرات بين اللاعبين ولكن المستوى الذي قدمه الفريق المغربي يجعل المباراة في غاية الصعوبة.

سلاح فوزير

يبقى الفتح فريقاً صاحب أداء جماعي متميز بالرهان على ثنائي الوسط أيوب سكومة والمهدي خالص الذين يتحكمان في إيقاع اللقاء.

ويعتمد الفتح على قدرات نجم البطولة محمد فوزير الذي قدم مستويات أكثر من رائعة في النسخة الحالية وظهر بمستوى رائع في البطولة العربية.

وأشار طارق مصطفى مدرب الدفاع الجديدي المغربي الأسبق في تصريحاته ل”إرم نيوز” إلى أن محمد فوزير أحد أهم اكتشافات البطولة العربية ولديه موهبة كبيرة متوقعاً أن ينتقل اللاعب لأندية خليجية في الموسم الجديد.

وأكد أن الفتح فريق قوي ومنظم والركراكي مدرب متميز وله طموح وفكر تكتيكي منظم، موضحاً أن اللقاء خارج التوقعات بين الفريقين.