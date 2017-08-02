الصفاقسي التونسي يستهل مبارياته في دورة تبوك بالفوز على الشباب السعودي

افتتح الصفاقسي التونسي مشواره في بطولة تبوك الودية لكرة القدم، المقامة حاليًا باستاد مدينة خالد الرياضية، بفوز ثمين بهدفين نظيفين على الشباب السعودي.

ونال الصفاقسي ثلاث نقاط جعلته متصدرًا للمجموعة الثانية، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه الشباب، المتساوي معه في الرصيد أيضا، الذي تغلب على الوطني 4 / 2 في الجولة الافتتاحية للمجموعة أول أمس الاثنين.

وأحرز حسام بن علي الهدف الأول للفريق التونسي في الدقيقة 27، فيما تكفل فراس شواط بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

يلتقي الاتفاق مع الاتحاد في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى بعد غد الجمعة، فيما يواجه الصفاقسي فريق الوطني في اليوم ذاته بنفس الجولة في المجموعة الثانية.

يشارك في البطولة ستة فرق تم تقسيمها على مجموعتين، حيث يصعد بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية.