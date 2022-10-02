يوسف بلايلي: رحيلي عن بريست تم بشكل طبيعي مع احترام بنود العقد

أكد الدولي الجزائري يوسف بلايلي أن رحيله عن بريست الفرنسي جاء بشكل طبيعي، ووفق احترام تام لبنود العقد الذي ارتبط به مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى.

وأعلن نادي بريست، يوم الخميس الماضي، فسخ تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري بطلب من اللاعب، وأوضح بيان للنادي الفرنسي أنه وافق على طلب اللاعب الجزائري بفسخ عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو/ حزيران 2023.

لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن بلايلي أرسل ابن عمه لحضور الفحص الطبي قبل بداية الموسم الحالي بدلًا منه، في موقف مثير للجدل ويرجح أن يكون هو السبب الأساس في رحيله عن النادي.

لكن بلايلي قال في بيان نشرته صفحة الاتحاد الجزائري على موقع فيسبوك: ”في الحقيقة الأمر لا يتعلق بأول مرة أغيّر فيها ناديًا خلال مسيرتي الرياضية، وهذا غالبًا ما يحدث لمعظم اللاعبين. لكن بعض الأطراف حولت جاهدة تشويه صورتي من خلال تزييف الحقائق وهو ما قمت بتوضيحه عن طريق أدلة قاطعة تنفي كل ما قيل بخصوص هذه الادعاءات“.

وأضاف بلايلي في البيان: ”الأمر ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى أشهر مضت، تم فيها تحريف كلامي من أجل تشويه سمعتي أمام فريقي السابق قطر القطري والجماهيري القطرية ككل، ليعود الأمر مرة أخرى، اليوم، عن طريق نشر شائعات نسبوا خلالها تصريحات أتهجم فيها على الإعلام القطري.

”ومن أجل تنوير الرأي العام اخترت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم حتى أوضح الأمور وأنفي بشكل قاطع ما تم ترويجه، مؤخرًا، على لساني، وأضع الرأي العام أمام الحقيقة. لطالما اتسمت علاقتي مع الأندية التي حملت ألوانها بالاحترام الذي أكنه للأندية وجماهيرها، وكذلك الجمهور القطري. وأشعر بالامتنان لهم لما قدموه لي سابقًا من ترحيب حار، واحترام كبير، وتشجيع متواصل“.

وانضم بلايلي (30 عامًا) إلى النادي الفرنسي في صفقة انتقال مجاني لمدة 6 أشهر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد انفصاله بالتراضي عن نادي قطر.

ومدد بلايلي عقده مع الفريق الفرنسي لموسم واحد، خلال الصيف الحالي، لكن والده ووكيل أعماله قال، مؤخرًا، إن لديه اتصالات كثيرة من فرق معروفة وقد تكون وجهته هي العودة إلى الدوري القطري.