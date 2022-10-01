أول تعليق من حفيظ دراجي بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت المعلق الجزائري حفيظ دراجي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ عن آخر التطورات الخاصة بحالته الصحية، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم السبت، خلال تعليقه على مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتمكن المعلق الجزائري ‫حفيظ دراجي من استكمال تعليقه على الشوط الثاني من مواجهة ‫إشبيلية و‫أتليتكو مدريد، في الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت.

وتعرض المعلق الجزائري في قنوات ”بي إن سبورتس“ لوعكة صحية مفاجئة، خلال تعليقه على المباراة، وحل بدلًا منه العماني عامر الخوذيري.

وقال حفيظ دراجي في تصريح مقتضب لـ“إرم نيوز“ ”أنا بخير الحمدلله، قصرت شوية في صحتي، لكن أنا بخير الآن في المستشفى وأموري تمام“.

سبب تغيير حفيظ دراجي بين شوطي مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية https://t.co/wWsbuP76Yp pic.twitter.com/kaTkG1r1Xl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 1, 2022

وخسر إشبيلية 2-صفر أمام أتلتيكو مدريد اليوم السبت لتتواصل بدايته المتواضعة لموسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ فاز في مباراة واحدة في كل المسابقات.

ويحتل إشبيلية، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الأوروبي برصيد ستة ألقاب، المركز 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد خمس نقاط، بفارق واحدة عن منطقة الهبوط.

وهذه أسوأ بداية لإشبيلية في الدوري منذ عودته إلى الدرجة الأولى في 2001.

وسجل ماركوس يورينتي الهدف الأول في الدقيقة 29، وأضاف ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 57، عندما لعب الكرة ببراعة من فوق حارس المرمى ياسين بونو.

بهذا الفوز يرتفع رصيد أتلتيكو إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط خلف غريمه المحلي ومتصدر الترتيب ريال مدريد.

وهيمن أتلتيكو على المباراة بعد خسارتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الدوري المحلي.