سبب تغيير حفيظ دراجي بين شوطي مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

كشفت قنوات ”بي إن سبورتس“ على السبب الرئيسي وراء تغيير الملعق الجزائري حفيظ دراجي وتغييره من إكمال التعليق على الشوط الثاني لمباراة إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضحت القناة، أم أن حفيظ دراجي، أصيب بوعكة صحية مفاجئة، ما استدعى تغييره سريعا من التعليق على الشوط الثاني للمباراة.

ولم تكشف القناة أو دراجي حتى الآن عن التطورات الصحية للمعلق الجزائري الشهير.

وفوجئ المشاهدون خلال مشاهدتهم مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية بعدم إكمال المعلق الجزائري التعليق على الللقاء خلال الشوط الثاني.

وبدأت المباراة بين الفريقين وكان يعلق عليها حفيظ دراجي، ولكن فوجئ المشاهدون مع انطلاق الشوط الثاني بأنه لم يظهر صوت المعلق حتى الدقيقة 50، ثم بدأ فيها فجأة ودون سابق إنذار أو تنويه انتقال التعليق إلى المعلق الرياضي عامر الخوذري بدلا من دراجي.

ونجح أتلتيكو مدريد في استعادة توازنه في الليغا بفوزه خارج الديار على إشبيلية بهدفين دون رد في قمة الجولة السابعة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

سجل الأتلتي هدفا في كل شوط، حيث مهّد ماركوس يورنتي الطريق للنقاط الثلاث 29 بتسديدة قوية أرضية مرت على يمين المغربي ياسين بونو.

ويعد هذا هو الهدف الأول لصاحب الـ27 عاما بعد 51 مباراة من الصيام التهديفي، وتحديدا منذ هدفه في شباك إلتشي في الموسم الماضي في الأول من مايو 2021، وهو الموسم (2020-21) الذي شهد تتويج ”الروخيبلانكوس“ بطلا لليغا.

ثم عزز التقدم النجم الدولي ألفارو موراتا في الدقيقة 57 بهدف رائع من فوق بونو، ليواصل بذلك مسلسل التألق بعد أن منح هدفه القاتل في شباك البرتغال بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأمم لمنتخب إسبانيا منذ أيام قليلة.

ورفع الفوز، الرابع هذا الموسم، رصيد أتلتيكو مدريد إلى 13 نقاط يقفز بها للمركز الخامس مؤقتا.

على الجانب الآخر، لم تأت فترة التوقف الدولي بجديد للفريق الأندلسي الذي واصل مسلسل الترنح بخسارة هي الرابعة هذا الموسم، مقابل فوز وحيد وتعادلين.

وجمّدت الهزيمة رصيد إشبيلية عند 5 نقاط يبقى بها في المرتبة الـ16 بشكل مؤقت.