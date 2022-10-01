تأجيل الدوري التونسي بعد قرار المحكمة الرياضية إعادة هلال الشابة

تسبب قرار المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص إعادة نادي هلال الشابة إلى الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، في فوضى وارتباك، ما دفع في النهاية إلى تأجيل انطلاقة المسابقة.

وأعلن نادي هلال الشابة يوم الخميس أنه حصل على حكم من المحكمة الرياضية بإعادته إلى دوري الأضواء، عقب الاحتجاج على جلوس رئيس نادي الأفريقي على مقاعد البدلاء رغم إيقافه، في مباراة انتهت بخسارته وهبوطه إلى الدرجة الثانية في ختام الموسم الماضي.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إنه استجاب لقرار إعادة هلال الشابة للدوري الممتاز لكن هذا النادي احتج على جدول المباريات ووقوعه في مجموعة محددة، حيث تقام المسابقة بنظام المجموعتين.

وأضاف الاتحاد أنه تلقى بلاغا من الجهات الأمنية المعنية تعتذر فيه عن عدم قدرتها على تأمين المباريات في الظروف الحالية، ما تسبب في تأجيل المباريات.

وسيعقد الاتحاد التونسي اجتماعا عاجلا اليوم السبت مع رؤساء الأندية لمناقشة الموقف وتحديد الخطوات المقبلة.

وكان الاتحاد التونسي قد قرر إقامة مباراتين فاصلتين لإضافة فريق آخر للمجموعة الثانية، بعد إضافة هلال الشابة للمجموعة الأولى، وسيواجه حمام الأنف ترجي جرجيس قبل أن يلتقي الفائز مع نجم المتلوي.