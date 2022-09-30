الكاف يسحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنى التحتية في البلاد.

وقال موتسيبي للصحفيين في كوناكري، الجمعة، إن ”كاف“ سيعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية في نسخة العام 2025.

وأكد موتسيبي في تصريحات لشبكة ”سوبر سبورت“ الجنوب أفريقية: ”كأس الأمم الأفريقية 2025 ، التي حصلت غينيا على حق استضافتها، لن تقام في غينيا لأنها غير مستعدة … وعلينا إعادة فتح عملية استضافة البطولة، والسماح للدول المضيفة المرتقبة بتقديم عروض للاستضافة“.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الاتحاد القاري مؤتمرًا صحفيًا، يوم السبت أول أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الجزائر، ظهرًا، في الجزائر العاصمة.

وفي وقت لاحق من يوم السبت نفسه، سيحضر رئيس الكاف القرعة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، وسيبدأ الحفل، في الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي (6:00 مساءً بتوقيت غرينتش / 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

وستقام البطولة في الجزائر، وستقسم الفرق الثمانية عشر المشاركة في البطولة إلى 3 مجموعات من أربعة فرق (أول 3 مجموعات) ومجموعتين من 3 منتخبات.

وسيتم تقسيم الفرق الـ18 المؤهلة إلى 3 أوعية مختلفة، بناءً على تصنيف الكاف فيما يتعلق بمشاركة الفرق المؤهلة في آخر 3 بطولات نهائية لبطولة أمم أفريقيا.

وبناءً على هذا الترتيب، يتم وضع أفضل 3 فرق في الوعاء 1 مع الجزائر (البلد المضيف) في المركز A1 والمغرب (حامل اللقب) في المركز C1. ويحتوي الوعاء 2 على 5 فرق من المستوى الثاني، بينما يحتوي الوعاء 3 على أقل الفرق تصنيفًا.

وأقيمت كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، وتوجت السنغال بلقبها بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في النهائي بداية العام الحالي.

وستستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة، العام 2024، التي كان من المقرر إقامتها، في 2023، لكن تأجلت لمدة عام آخر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه أن المغرب ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بدلًا من غينيا، وذلك بعد أن حدثت خلافات بين وفد كاف برئاسة موتسبي، مع اللجنة المنظمة المحلية حول جاهزية غينيا لاستضافة البطولة.