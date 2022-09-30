الاتحاد التونسي يتخذ قرارات جديدة بعد حكم محكمة التحكيم الرياضي بإعادة هلال الشابة لدوري الأضواء

استغرب الاتحاد التونسي لكرة القدم قرار محكمة التحكيم الرياضي بإعادة فريق هلال الشابة للرابطة الاحترافية الأولى، لكنه قرر تنفيذ قرار المحكمة وإشراك الفريق في دوري الأضواء مع الحفاظ على موعد انطلاق الدوري التونسي وإضافة فريق جديد بعد لقاءات فاصلة تجمع 3 أندية غادرت الرابطة الاحترافية الأولى الموسم الماضي، وهي أندية حمام الأنف والترجي الجرجيسي والنجم الرياضي المتلوي.

وتضم الرابطة الاحترافية التونسية 14 ناديًا موزعة على مجموعتين كل واحدة تضم 7 أندية وحسب القرار الجديد للاتحاد التونسي لكرة القدم سيتم إضافة هلال الشابة للمجموعة الأولى فيما تتم إضافة الفريق الفائز من المباريات الفاصلة التي تجمع الأولى بين حمام الأنف والترجي الجرجيسي، والفائز بينهما يلاقي النجم الرياضي المتلوي في اللقاء الثاني.

وستضم الرابطة الاحترافية الأولى بعد قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم 16 فريقا على مجموعتين تضم كل مجموعة 8 أندية ويتم إلغاء ”البلاي آوت“ في نهاية الموسم ونزول الفريقين اللذين يحتلان المركزين 7 و8 في كل مجموعة وسيعود الدوري التونسي الموسم القادم لنظام المجموعة الواحدة بـ14 ناديًا.

وجاءت أبرز فقرات بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم على الشكل التالي:

على إثر التدابير المؤقتة والاحترازية الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي TAS في الطعن المرفوع من فريق الهلال الرياضي الشابي ضد قرار اللجنة الوطنية للاستئناف والذي استجاب لطلب الهلال الرياضي الشابي وأصدر ”قرارا وقتيا“ بإقرار إدماج هلال الشابة في الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2022/2023 وذلك في انتظار إصدار قرارها النهائي في الأصل الذي لم تبت فيه بعد، يصدر المكتب الجامعي القرارات والمواقف التالية:

1- نستغرب من إصدار هذا القرار من محكمة التحكيم الرياضي والحال أن الهلال الرياضي الشابي كان مطالبا بلعب مرحلة تفادي النزول حتى ولو كسب قضيته ضد النادي الأفريقي.

حيث إن القرار المطعون فيه يتعلق فقط بنتيجة مقابلة ولمن تسند نقاطها وبالتالي طالما أن الطعن كان يهدف إلى نقض قرار اللجنة الوطنية للاستئناف فيما يتعلق بنتيجة مباراة وذلك بطلب هزم النادي الأفريقي جزائيا، فإنه يبقى للهياكل الوطنية المختصة تحيين الترتيب على أساس ذلك القرار، كإقرارها بلعب مرحلة بلاي آوت بناء على الترتيب الجديد. وليس لمحكمة التحكيم الرياضي قانون تحديد الرابطة التي ينتمي إليها كل فريق خاصة أن فرقا قد خاضت مرحلة تفادي النزول حتى تحافظ على مكانها بالرابطة المحترفة الأولى.

2- نستغرب من صدور هذا القرار يومًا فقط قبل انطلاق البطولة في حين أن هلال الشابة قد طالب باتخاذ هذه التدابير منذ 25 أوغسطس 2022.

3- نؤكد احترامنا وثقتنا في كل الهياكل الرياضية الدولية والتزامنا بقرارات محكمة التحكيم الرياضي (TAS) باعتبارها الجهة التحكيمية المخول لها حاليا البت في مثل هذه المواضيع وفقا للقانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم. وبالتالي فقد قرر المكتب الجامعي ما يلي:

–المحافظة على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى بتاريخ 30 سبتمبر 2022.

–إدماج الهلال الرياضي الشابي بالمجموعة الأولى للرابطة المحترفة الأولى على أن يتم إجراء المقابلة الأولى له كمباراة تدارك تلعب مع الفريق المعفى من نفس المجموعة وذلك بتاريخ 12 أكتوبر.

–المحافظة على الرزنامة المسحوبة للرابطة المحترفة الأولى على أن يواجه الفريق الذي سيتم إعادة إدماجه في كل مجموعة الفريق المعفى في كل جولة.

–إجراء مباراتين فاصلتين تجمع الأولى فريقي النادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الجرجيسي، على أن يلعب المنتصر في هذه المقابلة مع النجم الرياضي بالمتلوي.

–يقع إدماج الفريق الفائز في المباراة الفاصلة الثانية إلى المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى. يلعب الفريق الصاعد إلى المجموعة الثانية مع الفريق المعفى من نفس المجموعة انطلاقا من الجولة الثالثة على أن يقع تعيين مقابلتي التدارك المتعلقتين بالجولة الأولى والثانية من نفس المجموعة مع الفريق المعفى تباعا للجولتين المذكورتين.

–تتكون تبعا لذلك الرابطة المحترفة الأولى من 16 فريقًا موزعة على مجموعتين.

-تقع المحافظة على المجموعتين المتكونتين من 7 فرق بحساب كل مجموعة ويقع إضافة الفريق الثامن لكل مجموعة، كما يقع المحافظة على نفس عملية القرعة وإدماج الفريق الثامن لكي يلعب في كل جولة مع الفريق المعفى. ويلعب الفريق المدمج لكل مجموعة مباراة الجولة الأولى من مرحلة الذهاب على ميدانه على أن تتوالى بقية جولات نفس المرحلة والمتعلقة بالفريقين المدمجين بصفة معاكسة بحسب جولة على ميدانه والتي تليها خارج ميدانه.

–ينزل في أعقاب المرحلة الأولى الفريقان صاحبا المركز 7 و8 من كل مجموعة لكي تتكون الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2023/2024 من مجموعة واحدة تضم 14 فريقًا.

-تقع المحافظة على نظام ”البلاي أوف“ ويتكون من 8 فرق (4 فرق الأولى من كل مجموعة مع المحافظة على إسناد نقاط الحوافز: 4-3-2-1).

–إلغاء نظام ”البلاي آوت“ بنزول صاحبي المرتبة 7 و8 من كل مجموعة ويقع تنظيم بطولة مصغرة ترتيبية تتكون من الفرق المحتلة للمراكز 5 و6 من كل مجموعة من مجموعتي الرابطة المحترفة الأولى.

–سوف يتم القيام بالتعديلات اللازمة في بقية الأقسام.

4-سوف يقع اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالمبالغ الكبيرة التي صرح رئيس الفريق بإنفاقها في بعض النزاعات.