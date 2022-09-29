المغرب يخصص تذاكر طيران بأسعار مخفضة لمشجعي "أسود الأطلس" في كأس العالم

قررت الحكومة المغربية وشركة الطيران الوطنية إطلاق برنامج استثنائي لنقل المشجعين من أجل مساندة منتخب أسود الأطلس الذي يشارك للمرة السادسة والثانية تواليا في منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيفها قطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وعلى غرار عملية مماثلة في كأس العالم بروسيا عام 2018، اتفقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع الاتحاد المغربي لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية على برنامج تحفيزي لنقل المشجعين لقطر.

ووفقا لهذا الاتفاق، حدد ثمن التذكرة ذهابا وإيابا نحو الدوحة بقيمة 5000 درهم (452.97 دولار) خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر كانون الأول المقبلين.

وبالإضافة إلى رحلاتها اليومية المباشرة بين مدينتي الدار البيضاء والدوحة، سيتم تسيير رحلات مباشرة إضافية خلال نفس الفترة بسعة إجمالية تبلغ 3000 مقعد وبسعر ثابت مدعم يشمل جميع الرسوم في الدرجة الاقتصادية بطائرات كبيرة السعة توفر أحسن شروط الراحة والسلامة.

وسيستفيد من هذا العرض المشجعون الذين سيحملون تذاكر المباريات.

وبالإضافة لهذا العرض، ستقام في مختلف المدن المغربية بطولات شبابية تنظمها وزارة الثقافة والشباب بالتعاون مع اتحاد الكرة من أجل اختيار فائزين ستتم مكافأتهم بالسفر لمتابعة منتخب المغرب في قطر.

وأنهى منتخب المغرب معسكرا استعداديا تضمن خوضه لمباراتين وديتين في برشلونة وإشبيلية بإسبانيا فاز فيها على تشيلي 2-صفر وتعادل سلبيا مع باراجواي.

وسيلعب منتخب المغرب ضمن مجموعة صعبة في كأس العالم تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.