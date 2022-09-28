الاتحاد التونسي يدين العنصرية ضد لاعبي البرازيل ويدعو لـ"عدم المبالغة" في رد الفعل

أدان الاتحاد التونسي لكرة القدم الممارسات العنصرية ضد لاعب منتخب البرازيل في المباراة الودية بين منتخبي البلدين في فرنسا، أمس الثلاثاء، لكنه دعا إلى عدم المبالغة في رد الفعل.

وخسر منتخب تونس 5-1 أمام نظيره البرازيل في مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وخلال احتفال ريتشارليسون بالهدف الثاني له ألقيت موزة من المدرجات باتجاه لاعبي البرازيل الذين انتفضوا ضد هذا التصرف العنصري.

مشجع يقذف ريتشارليسون مهاجم #البرازيل بموزة أثناء احتفاله بهدفه في مرمى #تونس#تونس_البرازيل pic.twitter.com/hRDNNycEon — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 27, 2022

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانا جاء فيه ”حلقة أخرى من العنصرية في عالم كرة القدم“.

وقال إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي: ”.. يجب أن يحدث تغيير جوهري للقضاء على هذا النوع من الجرائم من على هذا الكوكب. أصر على القول إن العقوبات بحاجة إلى أن تكون أشد“.

ورد الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: ”ندين وبشدة أي ممارسة عنصرية قد تحدث في أي ملعب في العالم، وإن تأكد من خلال التثبت في هوية الشخص الذي قام برمي (الموزة) بأنه تونسي الجنسية فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين الذين كانوا حاضرين في الملعب“.

وأبدى الاتحاد التونسي استغرابه من عدم الإشادة بما وصفه ”السلوك المثالي للأغلبية الساحقة من الجماهير التونسية الحاضرة والتي تجاوز عددها يوم أمس 40 ألف متفرج.

”في المقابل تعمد البعض الإساءة إلى تونس من خلال الجزم بأن الشخص الذي ألقى (الموزة) تونسي الجنسية وذلك في غياب أي دليل مادي.

”ندعو الجميع إلى أن يتعاملوا مع الجماهير التونسية بموضوعية دون تهويل أو تقزيم للأشياء الإيجابية والمتميزة التي تقوم بها، كما ندعو أن يتم التعامل مع جماهيرنا مثل بقية الجماهير الأخرى في العالم دون تحامل أو تمييز عنصري ضدها.

”نتحد مع الجميع من أجل مقاومة جميع أشكال التمييز العنصري والفئوي بجميع أشكاله في كافة أنحاء العالم“.

ودعا الاتحاد التونسي المشجعين إلى التعامل بمثالية وعدم التشويش على النشيد الوطني للفرق المنافسة ”خاصة ونحن على أبواب كأس العالم“.

وتستعد تونس لمشاركتها السادسة في نهائيات كأس العالم وستلعب إلى جانب فرنسا حاملة اللقب، والدنمارك وأستراليا ضمن المجموعة الرابعة.