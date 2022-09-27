منتخب الجزائر يهزم نيجيريا ويواصل صحوته بالفوز الخامس تواليًا

واصل المنتخب الجزائري لكرة القدم صحوته بعدما حقق الفوز الخامس تواليًا وكان هذه المرة على حساب نيجيريا 2-1 في مباراة ودية أقيمت في وهران، اليوم الثلاثاء.

وهذا ثاني انتصار تحققه الجزائر في أقل من أسبوع بعد الفوز على غينيا، يوم الجمعة الماضي، وكان اختبار، اليوم، مفيدًا وقويًا نظرًا لقيمة المنافس. ورغم بعض الهفوات الدفاعية، كان الأداء أفضل من المواجهة السابقة.

بدأ منتخب الجزائر المباراة بقوة لكنه افتقد الفعالية.

وعلى عكس سير اللعب افتتحت نيجيريا التسجيل في الدقيقة التاسعة بواسطة المهاجم تيريم موفي.

🇩🇿⚽️ Goaaaaal Youcef Atal 🚀🚀 2-1 pic.twitter.com/sBYCjiODiq — DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) September 27, 2022

ولاحت للجزائر عدة فرص بعدها لإدراك التعادل كان أخطرها في الدقيقة 19 بعد خطأ فادح من دفاع نيجيريا في إعادة الكرة ليخطفها يوسف بلايلي وينفرد بالحارس ويراوغه وتصل الكرة إلى رياض محرز في موقف جيد للتسجيل أمام شباك خالية لكن تسديدته اصطدمت بالقائم.

وجاء الفرج في الدقيقة 39، حيث سدد إسلام سليماني كرة ردها القائم لتعود إلى رامي بن سبعيني الذي تعرض لتدخل عنيف من أحد المدافعين ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها القائد محرز بنجاح مسجلًا هدف التعادل وسط فرحة عارمة لأنصار المنتخب الوطني.

وحصل منتخب نيجيريا على ركلة حرة قبل الاستراحة لكن الحارس مصطفى زغبة أبعد الخطر ببراعة عن مرماه لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وسعى فريق المدرب جمال بلماضي إلى إضافة الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، وهو ما جعلهم يندفعون نحو الأمام في الدقيقة 51 حيث توغل بلايلي داخل المنطقة ولعب الكرة نحو سليماني الذي ارتقى فوق الجميع لكن رأسيته مرت فوق المرمى.

وبينما وجد لاعبو الجزائر صعوبة في اختراق دفاع المنتخب النيجيري، جاء هدف الفوز عن طريق المدافع يوسف عطال في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من خارج المنطقة فشل الحارس في التصدي لها.