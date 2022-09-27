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رياضة

قذف ريتشاليسون مهاجم البرازيل بالموز أثناء احتفاله بهدف ضد تونس (فيديو)
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2022 20:15 GMT
تاريخ التحديث: 27 سبتمبر 2022 21:55 GMT

قذف ريتشاليسون مهاجم البرازيل بالموز أثناء احتفاله بهدف ضد تونس (فيديو)

يخوض منتخب البرازيل منافسات المجموعة السابعة بجانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

شهدت مباراة تونس والبرازيل الودية، اليوم الثلاثاء، حدثًا مؤسفًا، حيث قام أحد المشجعين بقذف ريتشاليسون مهاجم السامبا بالموز أثناء احتفاله بهدف.
وسجل ”ريتاليسون“ لمنتخب بلاده هدفًا، وحينما انطلق للاحتفال تم قذفه بالموز.

ومن المنتظر أن تثير الحادثة سخطًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرًا حيث يعد التصرف عنصريًا.
ويخوض المنتخب البرازيلي المباراة الودية القوية ضد تونس على ملعب (حديقة الأمراء) في باريس.

ويلتقي منتخب تونس منافسه البرازيل للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين، فلم يسبق أن لعب نسور قرطاج ضد راقصي السامبا في أي مناسبة رسمية أو ودية.

ويستعد منتخب تونس لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة مع فرنسا، وأستراليا، والدنمارك.

وفاز منتخب تونس على جزر القمر بنتيجة 1-0 في تجربة ودية، يوم الثلاثاء الماضي.

ويخوض منتخب البرازيل منافسات المجموعة السابعة بجانب منتخبات: صربيا، وسويسرا، والكاميرون.

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