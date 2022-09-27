قذف ريتشاليسون مهاجم البرازيل بالموز أثناء احتفاله بهدف ضد تونس (فيديو)

شهدت مباراة تونس والبرازيل الودية، اليوم الثلاثاء، حدثًا مؤسفًا، حيث قام أحد المشجعين بقذف ريتشاليسون مهاجم السامبا بالموز أثناء احتفاله بهدف.

وسجل ”ريتاليسون“ لمنتخب بلاده هدفًا، وحينما انطلق للاحتفال تم قذفه بالموز.

مشجع يقذف ريتشارليسون مهاجم #البرازيل بموزة أثناء احتفاله بهدفه في مرمى #تونس#تونس_البرازيل pic.twitter.com/hRDNNycEon — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 27, 2022

ومن المنتظر أن تثير الحادثة سخطًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرًا حيث يعد التصرف عنصريًا.

ويخوض المنتخب البرازيلي المباراة الودية القوية ضد تونس على ملعب (حديقة الأمراء) في باريس.

ويلتقي منتخب تونس منافسه البرازيل للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين، فلم يسبق أن لعب نسور قرطاج ضد راقصي السامبا في أي مناسبة رسمية أو ودية.

ويستعد منتخب تونس لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة مع فرنسا، وأستراليا، والدنمارك.

وفاز منتخب تونس على جزر القمر بنتيجة 1-0 في تجربة ودية، يوم الثلاثاء الماضي.

ويخوض منتخب البرازيل منافسات المجموعة السابعة بجانب منتخبات: صربيا، وسويسرا، والكاميرون.