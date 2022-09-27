اتهموه بعدة سلوكيات غير مقبولة.. مشجعو ستاد بريست يكشفون أسباب رغبة النادي في فسخ تعاقد يوسف بلايلي

ذكرت تقارير إعلامية أن الجزائري يوسف بلايلي أنهى تعاقده مع فريقه الفرنسي ستاد بريست؛ بسبب عدم تأقلمه مع النادي، وأنه يرغب في العودة للعب بأحد الدوريات العربية في الخليج.

وقال عبدالحفيظ بلايلي، والد اللاعب، في تصريحات لقناة ”الشروق“: ”صحيح نحن في مفاوضات لفسخ العقد مع نادي بريست، لكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد“.

وأضاف: ”اللاعب مركز حاليا مع المنتخب الجزائري وبعدها سيعود إلى فرنسا للجلوس إلى طاولة المفاوضات وحسم قراره إما الفسخ أو إكمال العقد، في نفس الوقت بالفعل تلقينا عدة عروض من أندية قوية ترغب بالتعاقد مع يوسف في الفترة المقبلة“.



ونشرت صفحة أنصار الفريق الفرنسي تقريرا على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي حددت خلاله الأسباب التي جعلت النادي الفرنسي يرغب بدوره في التخلي عن النجم الجزائري، واتهمه التقرير بعدة سلوكيات غير مقبولة، وجاءت على الشكل التالي:

1- منزله المستأجر في حالة مدمرة وإصلاحات تزيد على 35000 يورو.

2- الغرف المخصصة له في الفنادق دائما في حالة كارثية.

3- تردده على فنادق مصنفة ضمن القائمة السوداء في مدينة بريست.

4- رفض العودة مع الفريق إلى بريست بعد نهاية لقاء الفريق أمام باريس سان جيرمان.

5- قام برحلة في مدينة باريس وتم إرسال الفواتير لإدارة النادي (التقرير رفض الكشف عن هذه الأنشطة).

6- أعلن مرضه عمدا لعدم حضور جلسة تصوير النادي.

7- عودته للجزائر دون إذن ومتى يرغب في ذلك.

وانتقل يوسف بلايلي، البالغ من العمر 30 عاما، لفريق ستاد بريست في كانون الثاني/يناير الماضي بعد نهاية عقده مع فريق قطر القطري، وشارك رفقة الفريق الفرنسي في 19 لقاء وسجل 3 أهداف.

وتعتبر تجربة ستاد بريست الثانية ليوسف بلايلي في الدوري الفرنسي، حيث لعب سابقا لفريق آنجي موسم 2017-2018 في تجربة غير ناجحة، وخاض أغلب تجاربه كلاعب في الدوري الجزائري رفقة أندية مولودية وهران واتحاد الجزائر وبرج بوعريزيج، وفي تونس لعب للترجي التونسي 5 مواسم، كما لعب للأهلي السعودي وقطر القطري.

وتوج يوسف لبلايلي رفقة الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، كما توج رفقة المنتخب الجزائري بلقب أمم أفريقيا 2019 في مصر ولقب كأس العرب في قطر 2021.