الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد البرازيل

يخوض المنتخب التونسي مباراة ودية قوية مساء اليوم الثلاثاء ضد البرازيل على ملعب (حديقة الأمراء) في فرنسا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة تونس والبرازيل الودية، فإلى هذه السطور:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة تونس والبرازيل على ملعب (حديقة الأمراء) في الساعة الـ9:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية السابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس بصافرة الحكم الفرنسي رودي بوكييه.

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس بريميوم 1) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي وقناة الكأس 5 بصوت المعلق التونسي هيكل الصغير.

بروفة مونديالية

يلتقي منتخب تونس منافسه البرازيل للمرة الأولى في تاريخ المنتخبين، فلم يسبق أن لعب نسور قرطاج ضد راقصي السامبا في أي مناسبة رسمية أو ودية.

ويستعد منتخب تونس لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة مع فرنسا وأستراليا والدنمارك.

وفاز منتخب تونس على جزر القمر بنتيجة 1-0 في تجربة ودية يوم الثلاثاء الماضي.

ويخوض منتخب البرازيل منافسات المجموعة السابعة بجانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

وفاز منتخب البرازيل وديًّا على حساب غانا بنتيجة 3-0 في تجربة ودية يوم الجمعة الماضي.

أفكار السامبا

يسعى منتخب البرازيل للاطمئنان على لاعبيه في تجربة ودية مهمة قبل المونديال خاصة أنها ثاني مواجهة أفريقية بعد لقاء غانا.

وقال المدرب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل في تصريحات للصحفيين، إن مواجهة تونس مهمة خاصة أن نسور قرطاج يستعدون أيضًا لخوض بطولة كأس العالم.

ويعتمد منتخب البرازيل على تشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون وأمامه الرباعي ماركينيوس وإيدير ميليتاو ودانيلو ورينان لودي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فابينهو وأمامه الرباعي نيمار وفينسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون مع المهاجم روبرتو فيرمينو.

أسلحة نسور قرطاج

يسعى منتخب تونس للاستفادة أيضًا من تجربة البرازيل قبل خوض كأس العالم القادمة.

وقال جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، في تصريحات للصحفيين إن مباراة البرازيل محطة مهمة في خطة التحضير لنسور قرطاج للمونديال.

وأشار إلى أن المنتخب البرازيلي مرعب للمنافسين، ولكنه محبوب والجميع يتابعه ويتمنى اللعب أمامه.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه الرباعي رامي كعيب وديلان برون ومنتصر الطالبي ومحمد دراجر في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عيسى العيدوني وبجواره غيلان الشعلالي وإلياس السخيري مع ثلاثي خط الهجوم أنيس بن سليمان ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

وأكد وسام العابدي، مدافع منتخب تونس الأسبق، لـ“إرم نيوز“ أن المباراة بغض النظر عن نتيجتها بروفة مهمة لنسور قرطاج قبل مشوار المونديال.

وأوضح أن مثل هذه المباريات تعد اختبارًا مهمًّا ومقياسًا لقوة المنتخب التونسي، خاصة أن المجموعة المونديالية صعبة وتضم منتخبات عالمية مثل فرنسا.