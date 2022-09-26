الموعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية

يلاقي منتخب تونس منافسه منتخب البرازيل في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2022.

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة على بارك دي برانس.

وتنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وهذه أول مباراة بين تونس والبرازيل في التاريخ.

وستشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وتلعب في المجموعة الرابعة مع فرنسا المدافعة عن اللقب والدنمارك وأستراليا.

ويفتتح منتخب تونس مشواره في كأس العالم بمواجهة الدنمارك يوم 22 نوفمبر ثم يواجه أستراليا يوم 26 نوفمبر قبل أن يلاقي فرنسا يوم 30 نوفمبر.

وهذه سادس مشاركة لمنتخب تونس في كأس العالم بعد المشاركة في نسخ 1997 و1998 و2002 و2006 و2018.