الرجاء المغربي يتعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير

أعلن الرجاء المغربي المنتمي لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم التعاقد مع المدرب التونسي منذر الكبير اليوم السبت.

وكتب الرجاء في حسابه على تويتر أنه تعاقد مع الكبير مدرب منتخب تونس السابق بعقد لمدة موسمين.

وأعلن نادي الرجاء عن إقالة مديره الفني التونسي المخضرم فوزي البنزرتي بسبب سوء النتائج بعد أقل من 3 أشهر على توليه مسؤولية تدريب الفريق.

كان منذر الكبير قد نجح في قيادة منتخب تونس خلال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، وقدم أداءً مقبولًا في قيادته للنسور، ولكن تمت إقالته، وتعيين جلال قدري مدربًا للمنتخب التونسي الذي نجح في قيادته لمونديال قطر 2022.

وكانت التجربة الأخيرة للكبير، البالغ 52 عاما، على صعيد التدريب مع المنتخب الأول حيث قاد نسور قرطاج إلى نهائي كأس العرب 2021 في قطر.

وكان الرجاء قد تعادل في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المغربي الممتاز أمام نظيره فريق المغرب التطواني بنتيجة هدف لكل فريق بالمباراة التي جمعت بين الفريقين في الرباط.

ويتواجد فريق الرجاء في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المغربي الممتاز، برصيد نقطتين بعد مرور ثلاث جولات.