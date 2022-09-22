الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وتشيلي

يلاقي منتخب المغرب منافسه منتخب تشيلي في إطار استعدادات المنتخب العربي للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة، غدا الجمعة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت الرباط، وتنقل على قناة الرياضية المغربية.

وسيشارك منتخب المغرب في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، حيث سبق أن شارك أسود الأطلس في نسخ: 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا، وكندا، وكرواتيا.

ويستهل المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات بكأس العالم بمواجهة كرواتيا، ثم سيواجه المنافس الأصعب بلجيكا، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات ضد كندا.

وفي أغسطس الماضي أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين المدرب الوطني وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، خلفًا للبوسني وحيد خليلوزيتش.

وسيتولى المدرب الوطني الركراكي قيادة منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وبعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2026.